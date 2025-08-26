El Hospital Iturraspe denunció faltante de fentanilo: "No es de público acceso"

El director del Hospital Iturraspe de Santa Fe, el doctor Francisco Sánchez Guerra, confirmó la denuncia judicial por el faltante de 68 ampollas de fentanilo, una droga de uso hospitalario altamente sensible. En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, el doctor explicó que la falta se detectó durante un control de stock habitual y que "esto fue en un momento particular".

"Se hace la psicoteca, como hacemos siempre frente a una faltante, de que no sea algo administrativo por el alto consumo que tiene dentro del hospital", detalló Sánchez Guerra, subrayando la gravedad de la situación al señalar que "en la calle esto no se ejecuta así". El fentanilo, que tiene un impacto 50 veces más potente que la heroína, representa un "problema muy grande" si se utiliza fuera de su contexto médico.

El director del hospital indicó que el fentanilo se almacena en áreas restringidas, como unidades de cuidados críticos y quirófanos. "Estamos hablando de un espacio que no es de público acceso", aclaró, añadiendo que se están llevando a cabo investigaciones internas para determinar cómo ocurrió el robo. "Queremos que la Justicia determine cómo se produjo, cuándo se produjo y por qué se produjo", afirmó.

Sánchez Guerra también abordó el manejo de las ampollas de fentanilo en el hospital, destacando que existe un sistema de trazabilidad que permite seguir el uso de cada lote de medicamentos. "Está todo protocolizado", aseguró, enfatizando que "no queda librado a que alguien pase y se sirva una ampolla".

Entrevista de Hernán Funes y Matías Arrieta.