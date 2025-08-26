En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Silvina Ledesma

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3 Rosario Notas

El Hospital Iturraspe denunció faltante de fentanilo: "No es de público acceso"

Francisco Sánchez Guerra, director del efector público, señaló que la trazabilidad de las ampollas está protocolizada e instó a la Justicia a actuar con celeridad.

26/08/2025 | 10:07Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: En el Hospital Iturraspe faltaron 68 ampollas de fentanilo.

  1.

    Audio. Director de hospital que denunció faltante de fentanilo: "No es de público acceso"

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

El director del Hospital Iturraspe de Santa Fe, el doctor Francisco Sánchez Guerra, confirmó la denuncia judicial por el faltante de 68 ampollas de fentanilo, una droga de uso hospitalario altamente sensible. En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, el doctor explicó que la falta se detectó durante un control de stock habitual y que "esto fue en un momento particular".

"Se hace la psicoteca, como hacemos siempre frente a una faltante, de que no sea algo administrativo por el alto consumo que tiene dentro del hospital", detalló Sánchez Guerra, subrayando la gravedad de la situación al señalar que "en la calle esto no se ejecuta así". El fentanilo, que tiene un impacto 50 veces más potente que la heroína, representa un "problema muy grande" si se utiliza fuera de su contexto médico.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El director del hospital indicó que el fentanilo se almacena en áreas restringidas, como unidades de cuidados críticos y quirófanos. "Estamos hablando de un espacio que no es de público acceso", aclaró, añadiendo que se están llevando a cabo investigaciones internas para determinar cómo ocurrió el robo. "Queremos que la Justicia determine cómo se produjo, cuándo se produjo y por qué se produjo", afirmó.

Sánchez Guerra también abordó el manejo de las ampollas de fentanilo en el hospital, destacando que existe un sistema de trazabilidad que permite seguir el uso de cada lote de medicamentos. "Está todo protocolizado", aseguró, enfatizando que "no queda librado a que alguien pase y se sirva una ampolla".

Entrevista de Hernán Funes y Matías Arrieta.

Lectura rápida

¿Qué se confirmó en el Hospital Iturraspe? Se confirmó la denuncia judicial por el faltante de 68 ampollas de fentanilo.

¿Quién es el responsable que hizo la declaración? El doctor Francisco Sánchez Guerra, director del Hospital Iturraspe.

¿Cuándo se detectó la falta de fentanilo? Durante un control de stock habitual.

¿Dónde se almacenaba el fentanilo? En áreas restringidas, como unidades de cuidados críticos y quirófanos.

¿Por qué es grave el faltante de fentanilo? Porque su uso fuera de contexto médico representa un "problema muy grande".

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho