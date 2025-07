Economista advirtió: "La situación cambiaria está complicada"

En un contexto marcado por tensiones cambiarias y la inminente llegada de elecciones, el economista Jorge Vasconcelos advirtió sobre la necesidad de reformas estructurales en Argentina. En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Vasconcelos señaló que el gobierno enfrenta un desafío crucial: “Es importante reflexionar en torno a las opciones que tiene el gobierno cuando al mismo tiempo el mercado espera que se avance en las reformas tributaria, previsional y laboral”.

El economista destacó que la situación económica actual no solo se mide por el índice de inflación, sino también por la actividad productiva que empieza a preocupar. “Hay un esfuerzo fiscal importante, pero ya en 2025 ese esfuerzo está siendo abandonado”, explicó. Asimismo, mencionó que la secuenciación de la política económica por parte del gobierno ha sido un error, ya que “no se puede secuenciar tanto” en la implementación de medidas necesarias para el crecimiento.

Vasconcelos enfatizó que el ajuste fiscal debe ser un medio para lograr estabilidad y crecimiento, y no un fin en sí mismo. “La estabilidad es condición necesaria, pero no suficiente”, aclaró. Además, resalta que se requiere una visión de futuro para que las reformas no solo busquen el ajuste, sino que también generen empleo formal y atraigan inversiones.

En relación a las reformas estructurales, el economista señaló que deben ser abordadas de manera interrelacionada. “El agro necesita que bajen las retenciones. Es un freno de mano para la expansión de la actividad agroindustrial”, argumentó, subrayando la importancia de que el gobierno actúe en conjunto con las provincias que se beneficiarían de estas medidas.

Respecto a la situación cambiaria, Vasconcelos consideró que el actual esquema de bandas es superior al anterior y que, aunque el Banco Central no ha logrado acumular reservas, ha dejado de perderlas. “La situación cambiaria está complicada, pero no es el grado de complicación que podíamos tener antes”, afirmó. Además, destacó que el precio del dólar, aunque en aumento, cumple una función necesaria en el contexto actual.

Finalmente, Vasconcelos concluyó que es fundamental que el gobierno inicie un diálogo con las provincias para avanzar en las reformas necesarias. “Estamos tropezando nosotros mismos y ahí se nos complica”, alertó, subrayando la urgencia de actuar para evitar que la economía continúe en un estado de estancamiento.

Entrevista de Verónica Maslup.