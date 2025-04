Cómo impacta la quita del cepo en alimentos, autos, propiedades y neumáticos

El anuncio del levantamiento del cepo al dólar genera expectativa e incertidumbre en diversos sectores, tras años marcados por restricciones para la compra-venta de divisas. Distintos empresarios analizaron la situación en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Alimentos

Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de Buenos Aires, analizó la situación actual de los precios en los comercios y la demanda de los consumidores. En una entrevista, Sabor destacó que los aumentos de precios comenzaron a ser notables desde marzo, con incrementos superiores al 10% en productos como aceite y café. "Las empresas anticiparon todo lo que hoy iba a ocurrir y la verdad que no da para más", expresó.

El presidente de la federación subrayó que, a pesar de los recientes aumentos, muchos almacenes han mantenido los precios estables. "Durante todo este fin de semana, hemos trabajado sin cambiar precios, porque lo que intenta uno es vender para tener el efectivo o el dinero en el banco para poder hoy reponer mercadería", indicó Sabor.

Autos y camionetas

Jorge Pesado Castro, referente en Santa Fe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina y propietario de un concesionario Citroën en Rosario, analizó la situación actual del mercado automotor.

Sobre la disponibilidad de vehículos, Pesado Castro mencionó: "Nosotros los concesionarios dependemos de las condiciones comerciales que nos fijan las terminales. Pero sí te puedo adelantar que en la mayoría de los casos en unidades de origen nacional, no creo que haya mayor problema". Sin embargo, advirtió que "las unidades que son de origen importado pueden tener novedades" dependiendo del nivel de cotización del nuevo dólar oficial.

En cuanto a la postventa y repuestos, el referente aseguró que "las condiciones siguen por ahora, todas normales, igual a como veníamos hasta ahora". Al ser consultado sobre la posibilidad de realizar operaciones en dólares, Pesado Castro explicó: "Si viene alguien que tiene dólar billete, pienso que la situación es simple, porque los precios en dólares no creo que se modifiquen".

Pesado Castro también confirmó un aumento en la actividad comercial en las últimas semanas, indicando que "sí se notó una mayor consulta y un poquito más de operaciones que veníamos en las semanas anteriores". Sin embargo, aclaró que "no fue un adelantamiento muy significativo".

Respecto a las expectativas futuras, el referente expresó: "Entendemos que en unidades de origen importado puede haber un pequeño amesetamiento, producto de un adelantamiento de compras, pero venía recuperándose fuerte el mercado".

Finalmente, sobre la incertidumbre en las novedades de las terminales, Pesado Castro comentó: "Esperemos que sea cuanto antes. Pensamos que las terminales tienen que deliberar, más que nada las importadoras, tendrán que ver cómo fluctúa la cotización del dólar".

Propiedades

El nuevo esquema cambiario impacta de manera significativa en el sector de la construcción, que enfrenta una serie de desafíos y oportunidades. Nicolás Ruggiero, CEO de Edilizia, empresa constructora que ha realizado proyectos como los edificios de los supermercados La Gallega, comparte su perspectiva sobre esta situación.

Ruggiero destacó que "la construcción no traslada rápidamente a precio", ya que los costos de reposición no son inmediatos. Los materiales necesarios para las obras de esta semana fueron adquiridos hace un año, lo que obliga a las empresas a ser cautas. "Sabemos que quizás el dólar que toque hoy no sea el dólar definitivo", señaló, refiriéndose a la necesidad de adaptarse a un entorno cambiante.

Entre las acciones proactivas que está tomando Edilicia, Ruggiero mencionó que "el gerente de compras y el gerente de operaciones ya se están yendo a la feria de Cantón en China". Esto responde a la flexibilización de pagos de importaciones y la eliminación de restricciones cruzadas, lo que permitirá a las pymes competir mejor en el mercado. "El que no se adapte a esa situación puede que no tenga un precio competitivo", advirtió.

Respecto a la elaboración de presupuestos, Ruggiero indicó que "cualquier presupuesto que se pueda llegar a enviar va a ser en una cláusula de alguna movilización por parte del dólar". Esto afecta tanto a proyectos dirigidos al consumidor final como a la venta de departamentos. "Hoy el mercado en el precio de venta es el que manda", explicó, y menciona que la tendencia al alza del costo de construcción se relaciona más con eventos pasados que con el nuevo esquema cambiario.

Neumáticos

Felipe Arregui, titular de Farregui Neumáticos, confirmó la apertura de su negocio ubicado en Boulevard Rondó al 2300, esquina avenida Francia. “La idea nuestra es abrir normalmente, mantener los precios de la semana pasada porque todavía desde el importador no nos han modificado ninguna condición ni precios”, declaró Arregui.

El empresario expresa cautela respecto a la venta mayorista, aunque asegura que en el segmento minorista continuarán operando con normalidad. “Vamos a estar trabajando normal y esperando a ver qué directivas y qué condiciones nos pasa el importador de Buenos Aires”, añadió.

Sobre las ventas, Arregui mencionó que, a pesar de haber pasado por una temporada alta en verano, marzo ha sido flojo. “El cliente se estaba inclinando más, buscando el mejor precio de contado y si no, financiaciones con bancos”, explicó. Destaca que han establecido alianzas con entidades bancarias para ofrecer cuotas sin interés, lo que ha sido atractivo para los consumidores.

Entrevistas de Hernán Funes.