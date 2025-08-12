Cayó 15% la venta en las panaderías de Rosario

La situación de los panaderos en Rosario se torna preocupante, con una baja del 15% en las ventas. La tendencia se observa en la reducción del consumo de productos tradicionales como postres, tortas y facturas. Jeremías Diab, referente del sector, señaló al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, que "la gente se cuida un poquitito más en los gastos más grandes" y que "están comprando todo lo justo y necesario".

Diab también mencionó el impacto de la inflación y el aumento en los costos de insumos, como la margarina, que han reducido los márgenes de ganancia. "Cualquier campaña que ayude es buena", agregó, refiriéndose a las promociones que se implementarán para estimular las ventas.

Entre las iniciativas, se destaca una promoción para el Día del Niño, donde algunas panaderías ofrecerán una factura de regalo a los niños que las visiten. "Es decir, incentivar el consumo más allá de los gastos sencillos", explicó Diab.

Los consumidores también reflejan cambios en sus hábitos. Algunos admiten que visitan las panaderías ocasionalmente, mientras que otros mencionan que el costo de productos como tortas y postres puede superar los 30 mil pesos. "La gente está cuidando su salud. Opta por otro tipo de alimentos", señaló otro de los entrevistados, quien también destaca que muchas panaderías están adaptando su oferta.

Informe de Juan Cruz Albergoli.