Caída de De la Rúa: Bullrich habló de un "acuerdo" entre Duhalde y Alfonsín

Este miércoles, en Córdoba, el presidente Javier Milei reavivó la polémica sobre la salida de Fernando de la Rúa de la Presidencia de la Nación en 2001. El mandatario inculpó a Raúl Alfonsín como responsable de aquella caída.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y funcionaria de De la Rúa, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y reveló: “Alfonsín y Duhalde generaron un acuerdo para elegir a un peronista en vez de a un radical”.

“Yo lo viví y lo declaré en la Justicia. Hubo una conspiración en la que participaron los gremios, la Unión Industrial Argentina (UIA), Alfonsín, que quiso empujar al gobierno de De la Rúa, y Duhalde, que trabajó para eso”, aseguró.

“El statu quo quería correr a De La Rúa. Hubo un pacto en el que se entregó el poder. Si no el partido llamaba a una asamblea legislativa y lo cambiaba por un Presidente del mismo espacio. Fue una conspiración que terminó con Duhalde en el poder”, insistió.

Por último, Bullrich recordó: “Moyano y Barrionuevo, comiendo en Casa de Gobierno, le dijeron a De la Rúa que iban a sacarlo a patadas. Me levanté y me fui. No había respuesta, que era mandarlos ya saben a dónde. A De Mendiguren cada vez que lo veo le recuerdo las discusiones de esos días”.