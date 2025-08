Buscan crear más estacionamientos para motos: "Es para organizar la movilidad"

En Rosario, se debate la creación de nuevos espacios exclusivos para el estacionamiento de motos en el centro de la ciudad. La concejala radical Anahí Schibelbein impulsó esta iniciativa para mejorar la movilidad y el uso del espacio público, dado el creciente número de motos en la ciudad.

“El estacionamiento es un elemento clave para organizar la movilidad en la ciudad de Rosario”, afirmó Schibelbein en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. Según datos que aportó, en 2024 la cantidad de motos en la ciudad supera las 208.000, y un informe de la Asociación de Concesionarias indica un aumento del 12% en el patentamiento de motos en julio de este año respecto a junio.

La concejala destacó que “los conductores estacionan sus motos donde pueden, lo que implica que en general se realice sobre las veredas”, lo que afecta la circulación peatonal. La ordenanza que regula el estacionamiento de motovehículos data de 1983, y Schibelbein sostuvo que “la ciudad no es la misma” y requiere de una actualización en la normativa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Es momento de observar el estado de situación actual y ver la posibilidad de generar espacios distintos”, continuó la concejala. A pesar de que existen algunos espacios para motos, muchos de ellos no están debidamente señalizados y son invadidos por automóviles. “El Código de Tránsito establece que las playas de estacionamiento deben disponer de lugares exclusivos para motos”, añadió.

La concejala mencionó que la discusión sobre movilidad no es nueva y que desde febrero se han llevado a cabo diálogos sobre el tema. “Es una ventana de oportunidad que podemos aprovechar hoy”, señaló, aludiendo a la necesidad de soluciones para evitar el caos en la ciudad. En cuanto a las multas por mal estacionamiento, Schibelbein indicó que ha aumentado el número de sanciones, pero la regulación actual no es clara, lo que genera confusión entre los agentes de tránsito. “La cantidad de motos no es la misma que en 1983 y deberíamos regular una situación más clara”, concluyó.

La propuesta se discute actualmente en el Consejo Municipal, y se espera que en las próximas semanas haya avances en la evaluación por parte del Ejecutivo. “La ciudad está requiriendo algunos espacios más destinados al estacionamiento de motos”, concluyó Schibelbein, enfatizando la importancia de atender esta problemática para el bienestar de peatones y motociclistas.

Entrevista de Hernán Funes.