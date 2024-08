Bullrich marcó la cancha: "Macri es opositor, yo soy oficialista"

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, se refirió al armado político de cara a las elecciones de 2025 y volvió a marcar sus diferencias con el presidente del PRO, Mauricio Macri.

“Hoy es importante meterse con todo para trabajar y que al Gobierno le vaya bien. A los ciudadanos que nos votaron les dijimos que voten a Milei. La actitud está clara. Lo hablé con Macri hace poco y me dijo que es opositor, y yo soy oficialista, ahí está la diferencia. Esto se dirime no en una interna, sino en un concepto”, afirmó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Hay una coalición de Gobierno porque Petri y yo veníamos de otro sector con una fórmula presidencial. Hay también legisladores que apoyan al Gobierno e intentan no poner palos en la rueda. Se va conformando una coalición de Gobierno –aseguró-. Hay un partido que es La Libertad Avanza, pero hay otros sectores que tiramos del carro para salir adelante. Esto seguro se verá plasmado el año que viene. Esperemos llegar a las elecciones con logros que vean todos los argentinos”.

El análisis de las internas en el gobierno también alcanzó a la vicepresidenta. “A Villarruel no la definiría como opositora. Evidentemente hay problemas, pero no hay una idea de ruptura total. Hay problemas, pero los solucionarán el presidente y la vicepresidenta”.

En cuanto a la relación entre legisladores, Bullrich indicó: “Javier Milei llegó a ser Presidente con muchas personas que no se conocían entre sí, que fueron generando una fuerza. Hasta que eso se amalgame, lleva mucho tiempo. A todos les pasó”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La ministra dijo, además, que la falta de fondos para la SIDE “es terrible”, y marcó: “No hay riesgo inminente, pero lo tuvimos. Hay que pensar que el ataque puede ser en cualquier momento y circunstancia”.

Finalmente, desmintió su participación en la visita de funcionarios libertarios a represores en la cárcel de Ezeiza. “Es falso de toda falsedad. Yo me enteré de la visita a los diputados por los diarios, pero el Servicio Penitenciario Federal hizo lo que dice la Ley de Ejecución de la Pena que un diputado puede entrar con aparatos para poder sacar fotos, registrar la situación. Es una ley más vieja en la que no se considera el teléfono como cámara de fotos pero que es similar. Lo que se hizo está dentro de ley entonces querer involucrar al servicio penitenciario y más aún a mí que no nadie me llamó por teléfono y nadie me dijo nada es una mentira total y absoluta”.