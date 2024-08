Bullrich, sobre Rosario: "Ahora está bajo la Constitución, no bajo la ley narco"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, antes de visitar la ciudad y participar de un encuentro con el gobernador Maximiliano Pullaro, y destacó el trabajo que vienen realizando en la ciudad.

“Tenemos un espíritu muy positivo, demostramos que con voluntad y decisión de combatir el narcoterrorismo, que tuvo un pico de crisis en marzo, logramos avanzar. Hoy el territorio está bajo la Constitución y no bajo la ley narco. La baja de homicidios y balaceras es sostenible”, afirmó.

“Lo más importante es sostener esto en el tiempo. De acuerdo a los números de vistas a la ciudad, hotelería, gastronomía, la ciudad recuperó una parte importante de su vida nocturna de gran ciudad. Los números avalan”, subrayó, y sumó: “Nosotros estamos con las riendas muy fuertes con eso y las cárceles. En Marcos Paz y en Ezeiza hay detenidos de Rosario que están en un fuerte aislamiento”.

Consultada por comentarios de funcionarios y exfuncionarios que hablan de un pacto con el delito, Bullrich sentenció: “Hay mucha gente que habla, y nosotros estamos en el terreno. Logramos algo impactante. Pullaro está haciendo un trabajo importante con la Policía de Santa Fe. Digan lo que digan, lo importante son los resultados. No creo que haya una regulación entre los delincuentes. Nos paramos y dominamos el territorio. Con las fuerzas federales hay 400 investigaciones en marcha”.

Y criticó al Gobierno anterior. “Hubo una política de desprecio a nivel nacional sobre lo que estaba pasando en Rosario, recién en los últimos meses mandaron fuerzas. Pero no es solo eso, es también planificar. No se enteraron de que Rosario importaba por Rosario y por encapsular un conflicto, para que no se instale en otros lados. El fenómeno se puede manejar. Si no se hizo porque Alberto Fernández estaba con mujeres no lo sé”, expresó, y añadió: “En la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) se abrió un expediente interno. Nosotros estamos abriendo una investigación que es confidencial”.

A su vez, exigió nuevamente que se baje la edad de imputabilidad. “Los jóvenes no pueden matar y volver a su casa como si nada. En caso de robar y comenzar el delito, hay que lograr que eso no se convierta en carrera criminal. Argentina necesita un régimen como tiene Brasil a los 11 años, Uruguay a los 13 años. Esto lo piden todos los organismos judiciales del mundo. En Argentina no hay reglas claras”, cerró.