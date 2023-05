Berni volvió tras la golpiza y bancó las PASO: "Es una herramienta importante"

Sergio Berni volverá el próximo lunes a su actividad como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires tras la golpiza que le propinaron colectiveros en una protesta por un chofer asesinado en el conurbano.

“De salud estoy muy bien. El lunes retomamos. No dudé en volver. Cuesta cuando uno se acostumbra a apagar el teléfono a la noche después de tres años y medio, pero la vocación hace que uno siga”, manifestó Berni en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Además, agregó: “No me arrepiento. Si pasara de nuevo lo haría con la misma intencionalidad que lo hice ese día. Quienes están arrepentidos son los compañeros y trabajadores que se desbordaron y pasó lo que pasó”.

Por otro lado, de cara a las elecciones y en medio de diferencias en el Gobierno nacional, el funcionario sostuvo: “Las PASO son una herramienta importantísima en un proceso electoral, fueron presentadas como tales por Néstor Kirchner y nuestro espacio político las mal usó, y la oposición las supo usar con toda su potencialidad”.

También dijo que no puede elegir un candidato por encima de los demás porque tienen “un grado de incertidumbre muy grande porque todavía desde el partido no están definidas las metodologías electorales”.

Berni aprovechó el análisis electoral para criticar a Alberto Fernández. “Veo la crisis de este Gobierno de la misma forma que cuando levanté la voz y el Presidente tenía el 90 por ciento de imagen positiva. Yo entendía que éste no era el Presidente que necesitaba Argentina después del macrismo para retomar el rumbo del país”, señaló.

“El hombre hoy es tanto o más importante que el programa. No somos un espacio político sin memoria”, añadió luego.

Inseguridad en Buenos Aires

Consultado acerca de los últimos hechos de violencia en el territorio bonaerense, el ministro remarcó: “El delito es cada vez más precario, lo que hay es cada vez más creatividad en el sistema judicial y penitenciario para pasar cada vez más rápido a la impunidad. En la gran cantidad de delitos que hay en la provincia de Buenos Aires hay menores involucrados. Y esos menores son devueltos a sus familias en menos de 12 horas”.

Y, en línea con lo que afirmó Marcos Corach en torno a los audios falsos sobre hechos violentos en Rosario, precisó: “Las redes sociales tienen una actividad muy importante en una campaña electoral. Eso se genera en todos lados”.

En tanto, acerca de la portación de armas, resaltó: “Milei me parece inteligente y simpático. Pero sus enunciados no nos llevan a nada. Discutir el tema de la inseguridad a través de la libre portación de armas es ridículo, no lleva a ningún lado”.