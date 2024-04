Avelluto, a Benegas Lynch: "Son discursos salidos del túnel del tiempo"

Pablo Avelluto, exsecretario de Cultura de la Nación en la gestión de Mauricio Macri, criticó al libertario Bertie Benegas Lynch, que propuso que los chicos puedan dejar la escuela para trabajar.

“Estas manifestaciones, que todos los días hay una, plantean que para la Libertad Avanza es tan importante dolarizar como reabrir discusiones sobre el género, la mujer, los gays y discursos que parecen salidos del túnel del tiempo”, cuestionó Avelluto en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Y profundizó: “Algo de lucha cultural hay. Uno podría pensar que el proyecto de Milei es solo económico, pero el combo es inescindible de eso que ellos llaman la batalla cultural. Piensan que la Argentina y el mundo se degradaron a lo largo de las décadas a propósito de ideas democráticas como el feminismo o la educación obligatoria y laica”.

“Tienen una lucha contra ese mundo al que ven decadente y causante de todos los males de la economía. Recordemos el discurso de Milei en Davos: dijo que en la volteada caían los moderados y los de centro, todos los que no comulgan con sus ideas”, remarcó.

Avelluto dijo que “para tener futuro hay que tener educación” y señaló: “Me sorprende que discutamos esto, lo tuvimos hace más de un siglo, y nos pusimos de acuerdo. Es una política de Estado, bien hecha o mal hecha, pero la idea de los chicos en la escuela es como discutir si el himno comienza con oíd mortales o no. Estábamos todos de acuerdo con esto. Es como reabrir la discusión sobre si lo que los militares hicieron en los 70 está o no mal”.

“Para el Presidente adoctrinan los que no piensan como él. Lo que se debe proponer es el espíritu crítico”, indicó, y se arrepintió de plantear que su padre golpearía a Benegas Lynch por lo propuesto. “No fue muy feliz haber dicho eso. Lo de Benegas Lynch me generó violencia porque se cruzaba con mi historia personal. Mi papá salió desde un conventillo y trabajó desde chico. Se deslomó para mantenernos. No dudo de que hubiera querido trompear a Benegas Lynch, pero quizá decía que lo dejen, que es ignorante”, cerró.