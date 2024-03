De los creadores de “subsidios para todos” llega “el subsidio inconsciente”

Adrián Simioni

Si estallara mañana una bomba nuclear en la Argentina sólo sobrevivirían dos cosas: las cucarachas –sobreviven a todo- y el caos populista. La Argentina no puede parar de repartir dinero. Y de hacerlo mal.

Hasta el libertario Javier Milei se apresta a largar su propio “plan” antes de haber cancelado efectivamente y del todo ninguno de los planes asistencialistas que inundan el país desde hace dos décadas.

Milei larga sus vouchers para escuelas públicas de gestión privadas para subsidiar a las familias que mandan allí a sus hijos con hasta 27.200 pesos por hijo. Los detalles ya los dio acá Federico Albarenque.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Será un subsidio más para sumar a la maraña de subsidios argentos. Por ejemplo, la Nación distribuye la tarjeta Alimentar, la Provincia de Córdoba la tarjeta social y el Paicor en las escuelas y muchos municipios reparten bolsones, todo lo cual se suma a numerosos planes alimentarios focalizados y a la red de comedores de organizaciones civiles subsidiados por el Estado. ¿Cuánto se gasta por persona asistida, en qué medida se superponen y cuantos subsidios en semejante caos terminan yendo a personas que no los necesitan? Nadie lo sabe.

Pero además la pobreza se atiende por muchísimas otras ventanillas. Nación, provincias y municipios también subsidian el desempleo, la mendicidad o la vagancia de muchísmas formas. También con caos: cómo será que hay decenas de miles de empleados estatales en todo el país que durante años y años cobraron un plan de desempleo pagado por el mismísimo Estado que les pagaba el sueldo.

Ni hablar de los servicios públicos. Argentina es el único país del mundo donde la luz y el gas tienen un precio distinto según el Estado te considere indigente. Y las diferencias son alucinantes. Según la previsión de Cammesa, en mayo los “ricos” –el 40% de los hogares que no reciben subsidio- van a pagar hasta 32 veces más que los que reciben el subsidio pleno. Es apenas un ejemplo. Sucede con el gas, con el agua, el transporte con todo. Un lavadero de autos no declarado en un barrio pobre sin medidor puede pagar de agua una décima parte de lo que paga una familia de clase media que se endeudó hasta las orejas para construir una casa modesta en un barrio cerrado alejado. La pobreza se subsidia y se cobra en ventanillas múltiples y caóticos. No sólo depende de si sos pobre o no, sino del lugar del país donde vivís, del tipo de casa que tengas, del auto que no tengas, lo que te guste.

La maraña está tan fuera de control que hay subsidios enormes que nadie nota porque son “inconscientes”, “involuntarios”, “autogenerados”; habría que ver cómo bautizarlos.

Un ejemplo. Supongamos dos viviendas vecinas, ambas de 10 metros de frente. En la vivienda A los habitantes tienen el subsidio a la luz. En la vivienda B, no. Como el municipio les cobra a los dos la tasa del 10 por ciento por alumbrado sobre el total de la boleta de la luz, el hogar B paga por el mismo alumbrado por metro 3,3 veces más que el hogar A. Nadie pensó ni decidió ese subsidio. No es consciente. Simplemente sucede así. Es más, si en mayo la luz se duplica sólo para los sin subsidio, como ha venido sucediendo, entonces el hogar B va a pagar por la misma luz en la vereda casi 7 veces más que el hogar A. Nadie lo piensa ni lo decide. Simplemente sucede. A la bestia populista amorfa de la Argentina no la controla nadie. Ha adquirido vida propia, como esos aliens de las películas de ciencia ficción que empiezan siendo un líquido inteligente capaz de transformarse en cualquier cosa.

En algún momento habría que organizarse y desarmar toda esta parafernalia. Quienes necesiten ayuda deberían ser claramente identificados y los demás deberíamos ayudarlo de un solo modo. Por ejemplo, con un único subsidio que dé un solo gobierno, una única cantidad de dinero en una única cuenta bancaria por un tiempo limitado. Y que con ese dinero el subsidiado decida si busca trabajo o se va de minivacaciones; si compra fideos o celulares; si paga el transporte, la luz o los impuestos o si se la juega en el casino. Y que no pida nada más. Porque es imposible que funcione una economía donde la luz, el gas, el transporte, los alimentos, la educación privada y hasta los impuestos sencillamente no tienen precio, porque dependen de la cara del cliente y de cómo decidió tratarlo el alien multiforme que asigna los subsidios en el país del caos populista.