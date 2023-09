Análisis de los fieles de Leda: "Ven que la relación con Dios se llena de algo"

Verónica Giménez Beliveau, socióloga, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet, analizó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, el fenómeno que genera la sanadora Leda.

“Es un fenómeno singular, pero no único. Tienen algo, y esto se expresa de manera social, entonces mucha gente viene a buscar esto que leda tiene. Son fenómenos que generan emoción. Estas personas buscan ayuda en ese lugar, y en otros lugares no se la brindan. Hay un acompañamiento de la iglesia católica, no es que no está”, explicó Giménez Beliveau.

“Las personas encuentran en ese lugar sentido, es pertenencia. Ven que la relación con Dios se llena de algo”, agregó, y sumó: “La sanación es sentirse mejor con su entorno, encontrar paz o consuelo. En ese sentido sí hay sanación. Esto puede ser con Leda o en otros espacios”.

“Hay grupos que encuentran una manera de entender la fe. Hay una idea de relación con un Dios que está vivo. La gente que se va de la institución religiosa no tiende a volver”, insistió, al tiempo que sostuvo: “Estos fenómenos son un soplo de aire para la Iglesia, porque la gente se mueve”.