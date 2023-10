Alerta en empresas de transporte: "Estamos en estado de supervivencia"

La gerenta de Tata Rápido y parte de la Cámara Empresaria de Transporte, Lilian Garnicas, dijo que la actualidad del sistema de transporte interurbano es compleja a raíz de los aumentos de precios y la baja rentabilidad. “Las empresas están en un estado de supervivencia. No podemos pagar el combustible, y conseguirlo es difícil”, expresó.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Garnicas explicó: “Panoramas como el de hoy no vivimos, sí pasamos épocas complicadas, pero como hoy no. Es todo día a día, no se puede planificar ni mínimamente. Por eso estamos pidiendo a la provincia que los tiempos para una recomposición salarial se aceleren”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Antes de las PASO había un combustible a 270, hoy a 450 pesos –ejemplificó-. Se firmó una nueva paritaria también. La tarifa es nuestro precio, y hay inequidad en la distribución de los subsidios. Un colectivo en buenos aires cobra 4.500.000 de pesos, nosotros 620 mil pesos”.

En efecto, Garnicas admitió: “La rentabilidad se esfumó hace tiempo, solo sostenemos el sector. Es un negocio de capital y mano de obra intensiva. El parque automotor tiene un deterioro importante porque no se pueden renovar las flotas”.