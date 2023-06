Abogados intentaron ingresar teléfonos a reclusos de la cárcel de Piñero

No fueron familiares de los presos, ni agentes del servicio penitenciario corrompidos. La semana pasada, los escaners recientemente instalados en la cárcel de Piñero, sur de la provincia de Santa Fe, detectaron cómo dos abogados particulares -no fueron defensores oficiales- intentaban introducir teléfonos celulares para sus clientes detenidos en ese penal. Uno de ellos, perteneciente a la matrícula de la ciudad de Rosario. El otro, de Venado Tuerto.

En cada uno de los casos, se procedió a elaborar un acta detallando lo sucedido, se les impidió ingresar al penal para visitar a sus clientes, se comunicó la situación a los Colegios de Abogados y también al Colegio de Jueces Penales de cada circunscripción.

“Desde que implementamos más controles de seguridad, con un cordón con nueva tecnología y día a día nos estamos sorprendiendo sobre situaciones que exceden a lo que uno podría noblemente imaginar”, dijo Walter Gálvez, Secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe a Radioinforme 3 de Cadena 3 Rosario.

El funcionario de seguridad contó que “hubo notas intimidatorias y amenazas por poner estas herramientas, así como mensajes de profesionales de abogacía para no pasar por estos controles”.

“Hoy pasa todo el mundo por el control, ya sean trabajadores del penitenciario, abogados defensores, familiares, visitas o empleados”, contó Gálvez.

El funcionario advirtió que “lo que no se puede ingresar, no lo puede entrar nadie, no vamos a ir para atrás con esta medida porque hay que ir a fondo para trabajar con seriedad en esta medida. Todo lo contrario, hay que profundizarlo”.

“Vamos a ir perfeccionar el método con el que encontramos balas, llaves de apertura universal de esposas, cargadores de celulares, entre otros elementos”, dijo.

Sanciones para abogados. “No podemos imputar que la persona que ingresa con más de un celular sea para dejar alguno adentro. Un abogado no puede ingresar con más de un teléfono, pero cuando pasa por controles del body scam aparecen más celulares, puede alegar olvidarlo, pero es sospechoso. Ante esta situación se labra un acta porque es una falta, se suspende la visita y se comunica al Colegio de Abogado correspondiente”.

Las sanciones son un mensaje tanto para adentro como para afuera.

En estos momentos y en cuanto a los casos particulares de la cárcel de Piñero, se trabaja en el inicio de un sumario interno para tratar de dilucidar cuáles pudieron ser los circuitos de estos celulares, a partir de los nombres de los detenidos que son clientes de cada uno de estos abogados.

“Los inhibidores de señal llegaron a la cárcel de Piñero y se está trabajando fuertemente en este sentido”, adelantó Walter Gálvez.