Del amor al odio: La bronca del excandidato a gobernador neuquino con Milei

El excandidato a gobernador por Neuquén por La Libertad Avanza (LLA), Carlos Eguía, calificó de "basura de persona" al precandidato presidencial Javier Milei, a quien acusó de buscar "despegarse de la elección horrenda que tuvo (el postulante a gobernador, Ricardo) Bussi en Tucumán".

Eguía rompió la relación con Milei y propuso "desmentir" al referente libertario en diálogo con Radioinforme 3 de Cadena 3 Rosario.

“Milei es la peor de las castas”, aseguró y contó que lo llaman desde el espacio y “me pedían cargos en la legislatura de Neuquén. Estamos hablando de ñoquis porque no querían venir a trabajar acá, estamos hablando de sueldos entre $600 mil y $700 mil”.

“A mí no me cobraron para estar en la lista, pero puse fortuna para que Milei venga a Neuquén con 14 tipos que no tenemos ni idea quienes son y que se quejaban por que el gimnasio del hotel en los que fueros hospedados abría recién a las 9 de la mañana”.

"Es una basura de persona, tanto él como ese círculo rojo que tiene. Ayer en un programa de TV (la señal televisiva TN) intentó despegarse de la horrenda elección de Bussi, dijo `'¿Ustedes vieron mi cara en la boleta?' A ver Javier, no podés ser tan turro, hipócrita y falso", sostuvo el periodista en una editorial a la que tituló: "La mentira de Milei", en su programa en Cadena Uno y Rivadavia Neuquén.

Es todo verso lo que dice Milei, no hay que votarlo.

De lo único que sabe hablar este monstruo es de leliqs y no le habla a la gente común, al que es comerciante o remisero.

Sus discursos son siempre los mismos y está todo armado. A punto de terminar uno me pedía que saliera corriendo a abrazarlo.

Milei no tiene ningún armado político en el interior.