Viernes y fin de semana con frío en Rosario

El pronóstico del tiempo para este viernes indica cielos mayormente despejados en la región, con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima que apenas alcanzará los 15 grados.

La humedad se mantiene alta, alcanzando el 93%, y el viento sopla de leve a moderado desde el sector suroeste, con algunas ráfagas de mayor intensidad, precisó Jorge Giometti, desde el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático, en Primera Plana Rosario.

Para el fin de semana, se esperan condiciones similares. El sábado presentará una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 18 grados, mientras que el domingo la mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará los 19 grados. Los vientos se mantendrán entre leve a moderado desde el sector noreste.

Giometti, además, aseguró que "las condiciones de buen tiempo se van a mantener para los primeros días de la próxima semana".