Ziliotto destacó la marcha por Cristina: "El peronismo recuperó la política"

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, resaltó la movilización en defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner, afirmando que la protesta representó la recuperación de los espacios que había perdido el peronismo.

"Ayer el peronismo escribió otra página histórica en la trayectoria de nuestro país, recuperó la calle y la política que se había perdido en los últimos tiempos", afirmó Ziliotto en una entrevista con Splendid AM 990, añadiendo: "No es algo que haya terminado, sino algo que empieza".

En concordancia, subrayó: "El peronismo sabe mucho de tropezar y volver a empezar. Es un momento histórico que nos interpela a todos por la necesidad que tiene la gente".

Tras la monumental convocatoria en la Plaza de Mayo, en apoyo a la exvicepresidenta condenada a seis años de cárcel y la inhabilitación de por vida en la causa Vialidad, el gobernador expresó: "Se rompió con la apatía que había sumido a la sociedad a partir de lineamientos que provienen no solo de los sectores del poder en Argentina, sino del mundo, apostando al individualismo como la solución a todos los problemas".

"Ayer claramente resurgió el desafío de volver a luchar por causas colectivas", enfatizó, mientras criticó la gestión del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, respecto a los controles en el acceso a la Ciudad de Buenos Aires.

Para Ziliotto, en Argentina no opera el Estado de Derecho, no hay separación de poderes ni funcionamiento institucional. "Es un gobierno autocrático que fundamenta sus decisiones en actitudes autoritarias, ridículamente limitando el ejercicio de derechos, como única opción para silenciar a una sociedad que poco a poco se da cuenta de que este no es el camino", puntualizó.

Casi una semana después de visitar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Casa Rosada junto a una delegación de gobernadores, Ziliotto describió que todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires enfrentan lo que denominó "la política antifederal" de la administración de Javier Milei.

"Si hay algo que nos une a los gobernadores es la responsabilidad de dar respuestas permanentes en el territorio. Todos estamos en la misma situación. Esta política antifederal del gobierno nacional no se enfoca en el interior, que probablemente no conoce, y sugiere como salida económica una primarización que excluye el valor agregado en el territorio, lo cual es esencial para transformar el crecimiento en desarrollo a través de la industria y la dignidad laboral para las familias", argumentó.

Asimismo, explicó: "Este modelo no ofrece soluciones, especialmente en un país que se encuentra cada vez más endeudado. Se abren las importaciones al tiempo que disminuye la actividad económica de la industria y su capacidad de agregar valor".

"No existen recetas mágicas, y el modelo económico actual ya lo hemos vivido y conocemos los resultados", afirmó.

En otro fragmento de la entrevista con el periodista Antonio Llorente, Ziliotto desveló que la próxima semana se llevará a cabo un nuevo encuentro entre gobernadores para reiterar los reclamos al Gobierno Nacional sobre la distribución “objetiva” de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la posibilidad de aumentar la coparticipación del impuesto a los combustibles.

Por otro lado, desmintió que existan "mejores tratos" del presidente hacia provincias aliadas. "En la práctica, todas las provincias están en igualdad de condiciones. Todos implementamos un esquema financiero para priorizar ciertas cuestiones o posponer inversiones a fin de poder cumplir con el pago de aguinaldos", reconoció.

Finalmente, enfatizó que "sin Estado no hay dignidad ni clase media", y aunque abogó por un equilibrio fiscal, mencionó que "el Estado debe ser eficiente, es esencial en la administración de recursos públicos". "La recaudación de impuestos por parte de la ciudadanía debe ser compensada con responsabilidad, y el Estado no puede ser desechado, pues es la única forma en que quienes menos tienen puedan acceder a servicios públicos de calidad que garanticen su dignidad".