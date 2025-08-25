En vivo

Política y Economía

Uno de los dueños de Suizo Argentina entregó su teléfono en el juzgado

Jonathan Kovalivker dejó su celular y se fue. Se da en el marco de la investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. 

25/08/2025 | 17:37Redacción Cadena 3

FOTO: Emmanuel Kovalivker. (Infobae)

 El empresario Jonathan Kovalivker, uno de los directivos de la droguería Suizo Argentina, se presentó hoy en Comodoro Py en la Fiscalía de Franco Picardi, a quien le dejó su celular y se fue, en el marco de la investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Coimas. Se entregó el prófugo de la familia Kovalivker. Jonathan”, expresó, por su parte, el abogado Gregorio Dalbón, quien fue el denunciante por las supuestas coimas.

En tanto, el jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, se presentó pasado el mediodía en los tribunales federales de Retiro para prestar declaración indagatoria por supuesto encubrimiento de uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina.

La indagatoria se realizó ante el juez federal Sebastián Casanello y Picardi.

Por otro lado, Casanello dispuso hoy bloquear con una orden judicial el acceso a cajas de seguridad que puedan ser propiedad de los accionistas de la droguería Suizo Argentina, la familia Kovalivker.

Lectura rápida

¿Quién se presentó en Comodoro Py?
El empresario Jonathan Kovalivker se presentó en Comodoro Py en la Fiscalía de Franco Picardi.

¿Por qué se presentó?
Se presentó en el marco de la investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

¿Quién es el denunciante de las coimas?
El abogado Gregorio Dalbón es el denunciante por las supuestas coimas.

¿Qué hizo Ariel De Vicentis?
Ariel De Vicentis se presentó en los tribunales federales de Retiro para prestar declaración indagatoria.

¿Qué orden judicial emitió Casanello?
Sebastián Casanello dispuso bloquear el acceso a cajas de seguridad de los accionistas de la droguería Suizo Argentina.

