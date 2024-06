Un ataque aéreo israelí mata a ocho personas en un centro de ayuda en Gaza

Ocho palestinos murieron el domingo en un ataque aéreo israelí contra una escuela de entrenamiento cerca de la ciudad de Gaza que se utilizaba para distribuir ayuda, dijeron testigos palestinos, mientras los tanques israelíes avanzaban hacia la ciudad sureña de Rafah.

El ataque afectó a parte de una escuela vocacional administrada por la agencia de refugiados palestinos de la ONU, UNRWA, que ahora brinda ayuda a las familias desplazadas, dijeron los testigos.

Eight Palestinians were killed in an Israeli airstrike on a building near Gaza City being used to distribute aid, according to witnesses https://t.co/KbuMPGuLQ5 pic.twitter.com/HMJXcibV3l