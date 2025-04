Tiro por elevación de Jorge Macri al Gobierno: "La motosierra sola no alcanza"

El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Jorge Macri, consideró este jueves que "la motosierra sola no alcanza", en obvia referencia al Gobierno nacional, y ratificó que el PRO apoyó a La Libertad Avanza (LLA) "para no volver atrás".

"Paso motosierras para podar árboles, para tener una tuneladora, para tener pupitres y computadoras para los chicos, para tener una retroexcavadora para resolver los problemas de las inundaciones", indicó.

En ese sentido, Macri subrayó que "la motosierra sola no alcanza" y añadió: "¿Quién tuvo los gestos durante todo el año pasado de apoyar en el momento más crítico del Gobierno?".

"Ahora, mi realidad en la Ciudad es distinta, por eso, a mí que me vengan con la motosierra. La motosierra sola no alcanza. ¿Es una visión reduccionista?", se preguntó, en declaraciones a la señala de cable A24.

Además, confió que votó a (Javier) Milei y señaló. "Primero, respeto a toda la gente que participa democráticamente y, además, respeto a quien fue votado, así como me gusta que me respeten a mí. Fuimos aliados de La Libertad Avanza para una decisión de que no queremos volver atrás. El límite es el kirchnerismo".

El alcalde porteño remarcó: "Gestiono, laburo. A veces algunas cosas no salen como me gustaría y hoy tenemos una competencia en la Ciudad que es por legisladores. Legisladores que necesito para hacer la línea F de subte, legisladores que necesito para endurecer penas con los ‘trapitos’. Ésa es la discusión: hoy no se discute mi cargo ni mi rol".

Por otra parte, advirtió: "Estamos pidiendo la ayuda del FMI, pero no tenemos la ley principal operativa que necesita un país, que es el presupuesto. Tenemos la provincia de Buenos Aires sin presupuesto, el Gobierno nacional sin presupuesto y la Ciudad de Buenos Aires con presupuesto".