Tensión en la UBA: brutal pelea entre libertarios y peronistas en un pasillo

En los pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires se vivieron momentos de tensión cuando agrupaciones de libertarios y de peronistas se pelearon este jueves.

Las agrupaciones Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Somos Libres (afines a La Libertad Avanza) protagonizaron el violento episodio que incluyó golpes, empujones y amenazas.

/Inicio Código Embebido/

Fanáticos del Javo resisten ante el ataque fascista de una patota K que quiere ECHARLOS de la Facultad de Derecho.

pic.twitter.com/U4Ym65BKaw — SheIby (@TommyShelby_30) August 28, 2025

/Fin Código Embebido/

El hecho quedó plasmado en un video que rápidamente se viralizó en las redes y en el que se puede ver como los militantes peronistas se adueñan de una mesa mientras cantan, a lo que un libertario arrastra la mesa hacía su lado.

Allí comenzaron a golpearse y un joven tiró al piso al otro que al levantarse amenazó al que lo golpeó diciendo: "A vos te voy a matar".

/Inicio Código Embebido/

LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE

KIRCHNERISMO NUNCA MÁS

VLLC! https://t.co/lIc0DdzUq8 — Javier Milei (@JMilei) August 28, 2025

/Fin Código Embebido/

El presidente Javier Milei se refirió al episodio en su cuenta de X, fiel al lema de campaña de cara a las elecciones: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. Kirchnerismo nunca más.”

La agrupación libertaria publicó fotos de como sus carteles fueron vandalizados con la frase: “Gorila aguante Cristina".