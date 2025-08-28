Tensión en la UBA: brutal pelea entre libertarios y peronistas en un pasillo
El hecho se dio este jueves en la Facultad de Derecho y fue protagonizado por militantes de Somos Libres y Juventud Universitaria Peronista.
28/08/2025 | 18:50Redacción Cadena 3
FOTO: Fuerte incidente en la UBA. (Captura)
En los pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires se vivieron momentos de tensión cuando agrupaciones de libertarios y de peronistas se pelearon este jueves.
Las agrupaciones Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Somos Libres (afines a La Libertad Avanza) protagonizaron el violento episodio que incluyó golpes, empujones y amenazas.
/Inicio Código Embebido/
Fanáticos del Javo resisten ante el ataque fascista de una patota K que quiere ECHARLOS de la Facultad de Derecho.— SheIby (@TommyShelby_30) August 28, 2025
pic.twitter.com/U4Ym65BKaw
/Fin Código Embebido/
El hecho quedó plasmado en un video que rápidamente se viralizó en las redes y en el que se puede ver como los militantes peronistas se adueñan de una mesa mientras cantan, a lo que un libertario arrastra la mesa hacía su lado.
Allí comenzaron a golpearse y un joven tiró al piso al otro que al levantarse amenazó al que lo golpeó diciendo: "A vos te voy a matar".
/Inicio Código Embebido/
LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE— Javier Milei (@JMilei) August 28, 2025
KIRCHNERISMO NUNCA MÁS
VLLC! https://t.co/lIc0DdzUq8
/Fin Código Embebido/
El presidente Javier Milei se refirió al episodio en su cuenta de X, fiel al lema de campaña de cara a las elecciones: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. Kirchnerismo nunca más.”
La agrupación libertaria publicó fotos de como sus carteles fueron vandalizados con la frase: “Gorila aguante Cristina".
