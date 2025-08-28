En vivo

Política y Economía

Tensión en la UBA: brutal pelea entre libertarios y peronistas en un pasillo

El hecho se dio este jueves en la Facultad de Derecho y fue protagonizado por militantes de Somos Libres y Juventud Universitaria Peronista. 

28/08/2025 | 18:50Redacción Cadena 3

FOTO: Fuerte incidente en la UBA. (Captura)

En los pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires se vivieron momentos de tensión cuando agrupaciones de libertarios y de peronistas se pelearon este jueves.

Las agrupaciones Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Somos Libres (afines a La Libertad Avanza) protagonizaron el violento episodio que incluyó golpes, empujones y amenazas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El hecho quedó plasmado en un video que rápidamente se viralizó en las redes y en el que se puede ver como los militantes peronistas se adueñan de una mesa mientras cantan, a lo que un libertario arrastra la mesa hacía su lado. 

Allí comenzaron a golpearse y un joven tiró al piso al otro que al levantarse amenazó al que lo golpeó diciendo: "A vos te voy a matar".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El presidente Javier Milei se refirió al episodio en su cuenta de X, fiel al lema de campaña de cara a las elecciones: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. Kirchnerismo nunca más.” 

La agrupación libertaria publicó fotos de como sus carteles fueron vandalizados con la frase: “Gorila aguante Cristina".

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la Facultad de Derecho?
Se produjo una pelea entre agrupaciones de libertarios y peronistas.

¿Quiénes protagonizaron el incidente?
Las agrupaciones Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Somos Libres.

¿Cuándo sucedió el hecho?
El incidente tuvo lugar el jueves.

¿Dónde se llevó a cabo la pelea?
En los pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

¿Cómo se manifestó la violencia?
Incluyó golpes, empujones y amenazas.

¿Por qué se mencionó a Javier Milei?
El presidente se refirió al episodio en su cuenta de X, alineándose con su lema de campaña.

