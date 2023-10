Tapia y un guiño a Massa: "Hay un gran desafío cuando le toque conducir el país"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, respaldó la candidatura del actual ministro de Economía, Sergio Massa, y le auguró un "enorme desafío" cuando le toque "conducir al país", si llega a ganar las próximas elecciones.

En el marco de la presentación oficial de la Argentina como una de las sedes del Mundial Centenario 2030, "Chiqui" aseguró que Massa tendrá "un enorme desafío" en el fútbol argentino cuando "seguramente" le "toque conducir al país" a partir del 10 de diciembre.

Tapia señaló que la AFA tuvo la posibilidad de organizar uno de los primeros partidos del Mundial 2030 "gracias a que el ministro Massa nos acompañó". En ese sentido, señaló que "el miércoles fue el segundo día más importante en la historia del fútbol argentino".

Aseguró que desde su gestión, iniciada en 2017, se logró "poner de pie" a la AFA.

Por su parte, Sergio Massa afirmó que la posibilidad que tiene el país de ser la sede de uno de los partidos inaugurales de la Copa del Mundo 2030 demuestra que "Argentina no es un país de mierda".

"En 2030, gobierne que gobierne, el Mundial empieza en Argentina. Es un mérito al trabajo recorrido que hicimos juntos. Esto es la demostración de que, ante el mundo, no somos un país de mierda", dijo el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria.

También dijo que le "encantaría" que ese partido se hiciera en Córdoba, Santiago del Estero, Rosario o Mendoza para adoptar una visión más federal. "Que no se me enojen los porteños", bromeó. Por último, señaló que la organización del partido "no le implica a la Argentina un impacto en lo impositivo".

