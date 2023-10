Rossi: "Lo de Insaurralde no es representativo de los dirigentes peronistas"

Agustín Rossi, jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente, analizó la polémica de Martín Insaurralde y aclaró: “Lo de Insarrualde yéndose a Marbella en un yate no es representativo de los dirigentes peronistas y la militancia. La mayor parte de la dirigencia no tiene una canoa para ir al Paraná. El intento de globalizar el hecho no es justo”.

El funcionario nacional habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y se manifestó sobre el accionar del ahora exjefe de Gabinete bonaerense. “La motivación no la conozco, el hecho lo condeno. El mismo sábado que salió lo de Insarrualde, Massa y Kicillof decidieron separarlo del Gobierno de Buenos Aires. Luego renunció a su candidatura. Actuamos rápidamente, sin cubrirlo ni protegerlo”, sostuvo.

Por otro lado, sobre las posibilidades electorales de Sergio Massa en plena crisis económica, indicó: “Debemos hacer y decir lo que venimos haciendo y diciendo. En las últimas semanas tomamos decisiones de alto impacto, como la eliminación del Impuesto a las Ganancias, la reglamentación de la devolución del IVA. Los problemas se resuelven con producción, trabajo y más exportaciones. Eso trae divisas y permite controlar la gestión económica y ordenar la macroeconomía”.

“Tenemos al candidato más preparado, es el que más conoce el Estado. Lo demostró en el debate, con mucha formación y capacidad. Hay una candidata que cada vez que le preguntan de economía habla de su ministro, es el caso de Bullrich y Melconian. Y Milei cuando tuvo que defender la dolarización se escapó por la tangente”, comentó.

Y sumó: “Cada vez que hay elecciones hay inestabilidad cambiaria. Trataremos de estabilizar la situación. La idea de la dolarización ayuda a este escenario”.

En ese sentido, recordó que “cuando Cristina ganó con el 54 por ciento hubo intentos de corridas bancarias y cambiarias”. “En general, en las elecciones argentinas hay situaciones de inestabilidad cambiaria, bancaria o financiera”, afirmó.

En tanto, en relación a la política rosarina, sostuvo: “Apoyo el acuerdo de Massa y Monteverde. Muchos de los puntos que se firmaron en Rosario ya estábamos trabajando en implementarlos”.