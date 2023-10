Las repercusiones tras el debate presidencial de Santiago del Estero

Ariel Rodríguez

El debate presidencial de Santiago del Estero dejó mucho material de análisis. A continuación, las principales repercusiones:

Daniel Menéndez, secretario del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social: “Hay tres candidatos, dos modelos de país. Tanto Bullrich como Milei tienen propuestas que generan exclusión. Sergio Massa desde hace varias semanas viene marcando nítidamente cuales son las prioridades de nuestro futuro gobierno a partir del 10 de diciembre. Vamos a trabajar en las propuestas, en lo que expresamos y en lo que venimos haciendo diariamente”.

Gobernador mendocino, Rodolfo Suarez: “A Patricia la vi muy bien. Me encantó la metodología del debate, que los candidatos pudieran interactuar entre ellos y Patricia fue muy sólida, muy clara. Creo que es el proyecto más serio y con mayor consistencia, es la que tiene más equipos y más federalismo, ha sido muy bueno para ella. Ha sido muy clara en sus propuestas”.

Agustín Rossi, candidato a vicepresidente: “Sergio estuvo muy elocuente, muy contundente, sin dudas para mí fue el mejor de los cinco. Habló de todo lo que tenía previsto hablar: educación, economía, trabajo, desarrollo de producción y de derechos humanos. Y me parece que el nivel de convicción en las cosas que dice es mucho más importante que lo que he visto en los otros dos precandidatos más importantes”.

Candidata a presidenta del Frente de Izquierda, Myriam Bregman: “Para la tribuna me pareció bastante guionada la parte de Economía...con cosas que ya habían salido en los diarios, como que estaba pre pautado que iba a haber esos intercambios, pero como demostré en mi intervención siguen sin hablar de lo central q es la cuestión del FMI. Estamos convencidos como demostré a cada vez que seguimos el camino del FMI terminamos en el desastre. Quedo conforme porque esta vez, como pocas, todos los candidatos estamos en posición de igualdad, eso es muy importante. Hablarle a todo el país en la misma condición y con el mismo tiempo, esto esclarece muchas cosas. Apunté a esto (caso Insarrualde) porque es lo que siento y me da asco lo que vi. Me llamó la atención que el resto de las fuerzas lo pasaran por alto”.

