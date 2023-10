Juan Schiaretti dijo que "los dos últimos gobiernos destruyeron la economía"

El candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, afirmó este domingo por la noche en el debate de postulantes que "los dos últimos gobiernos destruyeron la economía".

"El hilo conductor fue el déficit fiscal. Siempre gastaron más de lo que tienen", aseveró el gobernador cordobés durante el debate presidencial que se desarrolló en Santiago del Estero.

Señaló que "los cordobeses nunca nos dejamos colonizar por el kirchnerismo y el kirchnerismo no nos pudo colonizar".

Por otra parte, dijo que "el Gobierno de (Mauricio) Macri no cumplió ni el 20% de lo que prometió" y destacó que "le hicimos un juicio al Gobierno kirchnerista por 210 millones de dólares con los que no cumplió".

Respecto a la temática de educación, Schiaretti sostuvo que "es la que hace libre a las personas y la que promueve la ascensión social" y sostuvo que por ello "hay que garantizar la educación libre y gratuita".

"En Córdoba tenemos la jornada extendida y el 44% de las escuelas tienen orientación técnica", dijo en el debate presidencial en Santiago del Estero el gobernador cordobés, quien también destacó que "el salario inicial" docente en su provincia "es el más alto del país".

Respecto a la temática de derechos humanos, dijo que "son un patrimonio de los argentinos y no pueden ser utilizados por un partido político".

"Yo fui dirigente político durante el 'Cordobazo'", la rebelión en esa provincia contra la dictadura de Juan Carlos Onganía a fines de los '60 "y recuerdo que fui víctima de un atentado y me tuve que ir del país", aseveró durante el debate presidencial.

Añadió que "en Córdoba respetamos las instituciones y hay jueces que fueron nombrados por el radicalismo" que permanecen en sus cargos "y a mí no se me ocurriría no acatar un fallo, como hace el Gobierno nacional y espiar, como hizo el Gobierno de (Mauricio) Macri".

