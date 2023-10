La economía: un poco de humo en un debate como debe ser

Adrián Simioni

El debate presidencial transcurrió hasta ahora por los pasillos previsibles. Cada candidato hizo lo que debía hacer. Milei se autocontroló. Bullrich se mostró aguerrida contra Massa pero moderada en las propuestas. Massa puso a full su máquina de humo para tapar el precipicio de la inflación. Schiaretti planteó el discurso más racional y menos beligerante que paga poco en estos debates. Y Bregman culpó al FMI.

La máquina de humo de Massa casi se atoró cuando el actual ministro de Economía dijo que piensa resolver el asuntito de la inflación con una moneda digital. Ya lo hizo con todo “éxito” Maduro.

No deja de ser una ventaja: se puede tener una enorme inflación sin necesidad de imprimir billetes. Pero una moneda digital no resuelve la inflación: si se les siguen agregando ceros a las transferencias digitales que se le dan a Aysa (la empresa estatal que desmaneja la esposa de Massa), Aerolíneas Argentinas, a los ferrocarriles y colectivos del Amba, a las distribuidoras Edenor y Edesur en manos de amigos de Massa, a la promoción industrial de Tierra del Fuego, a las jubilaciones sin trabajo ni aporte, a los planes No Trabajar, y, sobre todo, a los gobernadores de provincias “pobres” que han transformado a casi todos sus habitantes en empleados públicos, Argentina seguirá siendo un infierno inflacionario.

