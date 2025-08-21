Sturzenegger increpó a Grinman por una cautelar y lo tildó de "casta"

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, protagonizó un tenso intercambio con Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), durante su discurso en el Council of the Americas. En un momento inesperado, Sturzenegger instó a Grinman a retirar una medida cautelar presentada ante la Justicia que bloqueaba la eliminación de un aporte obligatorio que las cámaras comerciales exigían a las empresas, incluso a aquellas no afiliadas.

La situación se tornó incómoda cuando el ministro, dirigiéndose al auditorio, solicitó a Grinman que desistiera de la cautelar. “Pensé que me iba a llevar tu acuerdo para darla de baja”, afirmó Sturzenegger. Grinman, por su parte, respondió con firmeza: “Bueno, estamos en democracia”, lo que provocó aplausos entre los asistentes.

?? PAPELÓN INTERNACIONAL@fedesturze apretando empresarios en vivo en el Council of Americas, y llevándose por respuesta "eso no va a suceder" y "estamos en democracia".



Un coloso, según @JMilei. pic.twitter.com/O4b1B8Zp87 — Javier Smaldone (@mis2centavos) August 21, 2025

El contexto de la controversia se remonta a un decreto emitido en marzo por el Gobierno, que eliminó los aportes obligatorios que las empresas debían realizar a las cámaras empresariales. Según el decreto 149/2025, las organizaciones no podrán imponer contribuciones a empresas no afiliadas sin su consentimiento. Esta medida se justificó como una corrección necesaria, ya que el sistema de aportes carecía de sustento normativo y vulneraba la libertad de asociación.

Sturzenegger, durante su intervención, recordó que el Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (Inacap) había cobrado un 0,5% del salario inicial de los trabajadores amparados por el convenio mercantil desde 2008, lo que generaba un flujo de recursos significativo. “La mayoría de las organizaciones empresariales trabajan con un esquema de aportes voluntarios”, destacó el ministro, aludiendo a sectores como la construcción y la Sociedad Rural. “No hay que usar la justicia para que tus afiliados hagan un aporte obligatorio que entiendo que nadie quiere pagar”, añadió.

El cruce de palabras entre ambos se intensificó cuando Sturzenegger afirmó que “la casta se defiende con uñas y dientes” en referencia a la resistencia de Grinman a retirar la cautelar. El presidente de la CAC se limitó a reafirmar su postura, cerrando el diálogo con su comentario sobre la democracia.

El impacto de la medida gubernamental fue notable, especialmente en el sector comercio, donde se concentraban los mayores montos de aportes. La decisión de eliminar estos pagos obligatorios fue recibida con alivio por muchas empresas, que consideraban que este esquema representaba un costo significativo.

Sturzenegger también aprovechó la ocasión para abordar otros temas, mencionando incidentes recientes en el fútbol argentino y criticando la situación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que, según él, mantenía un sistema judicializado para evitar el pago de contribuciones sociales. “Esperemos que no construyamos otro episodio parecido al del Señor del Tabaco con la AFA”, concluyó el ministro, refiriéndose a un caso similar en el que se buscó evitar el pago de impuestos.