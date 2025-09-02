En vivo

Política y Economía

Stornelli investigará la denuncia de espionaje, pero no allanará a periodistas

El fiscal federal dispuso que se abra una pesquisa sobre las escuchas atribuidas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. De todos modos, aclaró que protegerá las fuentes de los comunicadores.

02/09/2025 | 18:41Redacción Cadena 3

FOTO: El fiscal Carlos Stornelli reivindicó la protección de fuentes periodísticas.

El fiscal federal Carlos Stornelli dispuso este martes que se prosiga con la investigación por presunto espionaje ilegal en torno a las escuchas atribuidas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pero aclaró que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, por mandato constitucional”.

La medida de Stornelli en resguardo de los periodistas “incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente”, según el dictamen al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 sostuvo que “si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo, así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores”.

“Debo decir que la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”, aseveró Stornelli.

Y aclaró: “Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empecé al análisis de las conductas ya efectuadas”.

El Gobierno había denunciado el lunes ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal” a raíz de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, en tanto que un juez del fuero Civil y Comercial había ordenado el “cese inmediato” de la difusión de ese material.

Stornelli señaló que “la maniobra delictiva a investigar encontrará su espacio temporal al menos desde que puedan datarse las primeras grabaciones publicadas y, yendo un poco más allá, sus actos preparatorios”.

“No puede descartarse, sino más bien presumirse, la ilegitimidad legal de los audios quizás ardidosamente y de manera equívoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública”, dijo y añadió: “De ello, se colige fundadamente que estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación, lo que así postulo”.

Por eso, estableció que “se dispongan las medidas de prueba requerida y se proceda” con la investigación.

Lectura rápida

¿Quién es el fiscal que dispuso la investigación?
El fiscal federal Carlos Stornelli es quien dispuso que se prosiga con la investigación por presunto espionaje ilegal.

¿Qué tipo de investigación se está llevando a cabo?
Se investiga un presunto espionaje ilegal relacionado con las escuchas atribuidas a Karina Milei.

¿Qué protección se garantiza a los periodistas?
Se garantiza la inviolabilidad de las fuentes de los periodistas, según lo indicado por Stornelli.

¿Qué denunció el Gobierno?
El Gobierno denunció una “operación de inteligencia ilegal” relacionada con la difusión de audios atribuidos a Karina Milei.

¿Qué se presume sobre la legalidad de los audios?
Se presume la ilegitimidad legal de los audios, que podrían haber sido presentados dolosamente a la opinión pública, según Stornelli.

