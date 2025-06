Schiaretti y Manes activaron su alianza: “Queremos construir una alternativa”

El ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, profundizó este jueves su alianza política con el diputado nacional de Democracia para Siempre, Facundo Manes, de cara a las elecciones legislativas, en un intento de construir una alternativa de centro a los libertarios y el kirchnerismo.

Ambos dirigentes coincidieron en una actividad que se realizó en La Plata bajo la consigna “Hacia un modelo de desarrollo sustentable, productivo y federal”, que se llevó a cabo en el Foro del Valor Argentino.

En ese marco, Schiaretti expresó que el objetivo es “generar un espacio que defienda la producción, que defienda el trabajo y que aspire a construir un país normal y no uno que salte de un extremo a otro”. “Quiero convocarlos a construir esta alternativa con mi amigo Manes”, señaló.

Durante su intervención, Schiaretti afirmó: “Argentina está atravesando un cambio de época. Y después de 20 años de fracaso, eligió lo desconocido. El principal responsable de que Argentina haya elegido de ese modo es el kirchnerismo”.

En tanto, el ex mandatario fue enfático al calificar al espacio que lidera la ex presidenta Cristina Kirchner como una “expresión política feudal” y añadió: “Se disfraza con consignas progresistas, pero no lograron generar movilidad social ascendente”.

“El principal responsable de que haya llegado alguien ‘de afuera’, que cree genuinamente que el mercado organiza a la especie humana, es el kirchnerismo”, consideró el ex candidato presidencial.

Con @ManesF y con tantos argentinos que comparten valores comunes, estamos sembrando una alternativa de país normal. Donde la política escuche a la gente para que vuelva a creer.



Argentina se construye con inversión productiva, infraestructura, trabajo y esfuerzo compartido. Sin… pic.twitter.com/LbxHmdMjvl — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) June 26, 2025

Schiaretti también cuestionó el ajuste del Gobierno nacional y advirtió que los recortes no se pueden hacer “a los hachazos”. En ese sentido, señaló que el Ejecutivo intenta abordar el déficit fiscal, pero el problema es que “no lo hace de manera sustentable”, según se informó en un comunicado.

Estuvieron presentes durante el encuentro intendentes bonaerenses, legisladores nacionales y provinciales, entre otros dirigentes políticos y sociales.