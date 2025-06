Una oportunidad para acordar que no habrá otra campaña sucia

Por Sergio Suppo

La campaña electoral ya arrancó en Córdoba, y con ella, la oportunidad de cambiar las reglas del juego. Ayer, la decisión de Rodrigo de Loredo de usar inteligencia artificial para poner palabras en boca de un falso gobernador Llaryora desató una polémica que, más allá de lo éticamente cuestionable, abre una puerta: la posibilidad de que la política cordobesa, y por qué no la nacional, se ponga de acuerdo en cómo jugar limpio.

No es la primera vez que la inteligencia artificial se cuela en una campaña. Recordemos el caso de La Libertad Avanza, que en las últimas elecciones usó esta herramienta para hacer decir a Mauricio Macri que apoyaba a los libertarios, un engaño que, aunque se desmintió rápido, alcanzó millones de vistas.

En Córdoba, el daño ya está hecho: algún desprevenido podría haber creído que el Llaryora de Instagram era real. Como un cuchillo, la IA no es buena ni mala; todo depende de cómo se use. Puede ser una herramienta para maravillas o para desastres, y en esta campaña parece que optamos por lo segundo.

Pero el problema va más allá de la tecnología. La campaña de 2023 en Córdoba nos dejó un sabor amargo: acusaciones falsas de vínculos con el narcotráfico contra candidatos de De Loredo, presiones a periodistas para difundir mentiras, partidos haciendo campaña fuera de los plazos legales con bunkers telefónicos el fin de semana previo a la votación. Nadie fue sancionado.

Y qué decir de la Justicia Electoral municipal, manejada por el peronismo, que publicó una solicitada en La Voz del Interior insinuando que no pasaba nada si no votabas, en una maniobra que parecía diseñada para desalentar la participación y favorecer al oficialismo, que terminó ganando la intendencia.

Ahora, en tiempo real, el senador Luis Juez lanza acusaciones de corrupción y sobreprecios en la obra pública provincial. ¿Presentará pruebas en los tribunales o solo busca ensuciar al adversario en plena campaña? Como funcionario público, tiene la obligación de denunciar formalmente si hay delitos. De lo contrario, sus palabras no son más que ruido electoral.

Aquí radica la oportunidad: los políticos tienen la chance de comprometerse a no repetir estas prácticas. Las campañas electorales no deberían ser un campo de batalla donde los ciudadanos somos las víctimas colaterales, atrapados en el barro de las operaciones, los insultos y las fake news. Porque, no nos engañemos, los principales perjudicados no son los candidatos que se atacan entre sí, sino nosotros, los votantes, que soportamos una y otra vez el deterioro de la política.

Llevo 40 años cubriendo campañas electorales, desde el regreso de la democracia, y lamento decir que cada una es más sucia que la anterior. La mugre electoral se acumula, ofendiendo el sentido común de los ciudadanos.

Córdoba y el país entero, deben tener una campaña diferente, con reglas claras, sin engaños ni manipulaciones. La inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa, pero si no aprendemos a usarla con ética, solo profundizaremos el descrédito de la política.

