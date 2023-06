Rodríguez Larreta: "Tenemos que echar al kirchnerismo para que no vuelva más"

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, visitó este viernes la unidad satelital de Cadena 3 en Agroactiva para hablar de sus propuestas para combatir la inflación y eliminar el cepo cambiario.

También hizo referencia a una posible incorporación de Juan Schiaretti a la coalición, habló de Luis Juez y sostuvo que Sergio Massa "fracasó" en su gestión.

Respecto a la posibilidad de sumar al gobernador cordobés, sostuvo que "hay que sumar y conformar un acuerdo político amplio para impulsar las transformaciones que necesita la Argentina". "Con lo que tenemos no alcanza y el desafío es enorme. Tenemos que echar al kirchnerismo para que no vuelvan más e iniciar un cambio", enfatizó.

En esa línea, Larreta se explayó sobre el ingreso de José Luis Espert a la coalición opositora: "Es un economista de primera. Y tenemos que seguir sumando, más allá de cómo y cuándo. Soy coherente con eso. Hay que conformar una fuerza política que cambie para poder ganarle al kirchnerismo, terminar con la inflación y hacer una revolución educativa".

Además opinó sobre la situación actual de Argentina. "Estamos en una situación desesperante, con 150% de inflación y una jubilación de hambre. El panorama es dramático. Yo gobierno, decido, tengo experiencia y tengo un equipo preparado. No hay tiempo. No hay 100 días, hay 100 horas para llegar y apretar el botón. No hay tiempo para sentarse a debatir qué hay que hacer. Hay que tener un plan preparado para el 10 de diciembre".

El actual jefe de gobierno porteño aseguró que tiene planes para "terminar con la industria del juicio laboral, modernizar las rutas y concesionar la Hidrovía. Hay muchas cosas por hacer".

Al ser consultado por el sinfín de internas en Juntos por el Cambio, Larreta aseguró que nunca se lo escuchará cuestionar personalmente a otro candidato de la coalición. "La unidad está por encima de la diferencia. No me voy a pelear, aun cuando otros u otras se peleen conmigo. No es un tema de 'ojo por ojo, diente por diente'. Yo no critico de forma personal a nadie de Juntos por el Cambio".

En otro tramo de la entrevista, Larreta volvió a referirse a Juan Schiaretti. "Planteó la posibilidad de un frente de frentes y siempre voy a estar de acuerdo con sumar. Nadie de Juntos por el Cambio puede hacerse el sorprendido por lo que digo. Tenemos que consolidar una mayoría para que haya cambios. Hay que sumar para cambiar y poder terminar con el kirchnerismo, solucionar la inflación y la inseguridad".

Sostuvo que, tras la polémica desatada por la posibilidad de sumar al gobernador cordobés, no habló con el candidato por Córdoba, Luis Juez. "Estuve con él en varias localidades de Córdoba. Esta semana no hablé con él, aunque gente de mi equipo sí lo hace. Dije públicamente que Luis Juez es el mejor candidato a gobernador para la provincia de Córdoba".

Y amplió: "Tengo diferencias con candidatos de Juntos por el Cambio en muchas provincias, pero eso no nos hace diferentes. Un candidato de interna gana y el otro acompaña, es así. No por eso supone que debemos pelearnos o algo por el estilo".

Aseguró que el límite es el kirchnerismo. "Yo no me pondría nunca de acuerdo con el kirchnerismo. Sergio Massa es parte y es una de las personas más importantes del gobierno kirchnerista. Él es parte de este Gobierno, un gobierno que fracasó. Tuvimos 8,4% de inflación en abril, es un fracaso, se acabó".

Sostuvo que para terminar con la inflación es necesario terminar con el déficit fiscal. "No podemos seguir gastando más de lo que tenemos. Basta de la maquinita de emitir. La emisión genera más inflación".

Entre las medidas a tomar en caso de una eventual presidencia, precisó: "Vamos a impulsar una ley para garantizar la independencia del Banco Central; impulsar las exportaciones y terminar con el cepo".

"Vamos a ir sacando el cepo con la reconstrucción de la confianza, con un equipo serio que trabaje en este tema. Pero el tipo de cambio no se puede unificar de un día para el otro porque eso genera una hiperinflación. No hay soluciones mágicas, hay que recuperar la confianza para esto", detalló.

También habló de la "burocracia" del Estado. "Hoy el Estado te vuelve loco con la burocracia. Todo eso hay que sacarlo con leyes en el Congreso y para eso necesitamos una sólida mayoría para impulsar un plan de reformas, recuperar la confianza e ir hacia un país normal".

Por último, sostuvo que no tiene un candidato a vicepresidente definido. "Solo tengo criterios: que acompañe mi pasión de cambio y de laburo. También valoro mucho la diversidad, de especialidad y de geografía".

Entrevista de "Siempre Juntos".