Revelan lista de votantes que apoyaron la expropiación de YPF en 2012

El 3 de mayo de 2012, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por el oficialismo que establecía de “utilidad pública” el 51% de YPF, llevando al Estado a expropiar la participación de Repsol. Un mes antes, el Senado había respaldado la medida con un contundente 63 a 3. La lista de quienes apoyaron esta decisión incluye no solo a representantes del peronismo, sino también a miembros de la UCR, socialistas y bloques provinciales, quienes argumentaron la necesidad de recuperar la soberanía en el manejo de los hidrocarburos.

Según informes de Noticias Argentinas, entre los votantes que apoyaron la expropiación se encuentran figuras icónicas del kirchnerismo como Agustín Rossi, Andrés Larroque, Mayra Mendoza y Héctor Recalde, así como algunos peronistas en la actualidad críticos como Omar Perotti y Felipe Solá, y radicales reconocidos como Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri y Ricardo Buryaile. Además, fueron parte del apoyo la socialista Victoria Donda, el cineasta Fernando “Pino” Solanas, y el actual senador Luis Juez, además del gobernador jujeño Gerardo Morales (en ese entonces senador). La oposición a la iniciativa fue liderada por Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Graciela Camaño y Jorge Triaca, y se registraron ausencias notables de figuras como Margarita Stolbizer y Gabriela Michetti.

En el contexto del Senado, además del apoyo mayoritario del kirchnerismo, se sumaron a los votos a favor Miguel Ángel Pichetto, Ernesto Sanz y Luis Naidenoff, mientras que los únicos que votaron en contra fueron Adolfo Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero y Liliana Negre de Alonso. Trece años después, la reciente decisión de la jueza Loretta Preska vuelve a poner en el centro de la escena el costo financiero que debería asumir el Estado argentino por esta histórica decisión.

Las repercusiones del fallo de la jueza Loretta Preska, que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de una compensación de US$ 16.100 millones, desató una ola de comentarios y “carpetazos” políticos en la red X. Los videos, como aquel del discurso del entonces senador Luis Juez durante la votación de 2012, resurgieron. En su intervención, Juez enfatizó la importancia de devolver al Estado una empresa que consideró esencial para el país y la defensa de la soberanía energética.

En esa sesión, el legislador expressaba una postura claramente a favor, señalando: “Devolver al Estado una empresa que nunca debió irse de las manos del Estado. ¿Quién se puede oponer a nacionalizar el autoabastecimiento de hidrocarburos?”. También se refirió a su familia, buscando dejar claro su compromiso con los valores que defiende, añadiendo: “Si la historia me tiene que juzgar, quiero que me juzgue defendiendo las banderas de mi viejo… Es una maravillosa revancha. Ojalá mi viejo me esté mirando”.

La reaparición de este discurso contrasta con la coyuntura actual del político, que ahora se ha alineado con Javier Milei, cuyo gobierno ha calificado la sentencia de Preska como un fallo en contra de Kicillof y ha prometido apelar en todas las instancias judiciales posibles. El eco de los votos de Juez y de Miguel Ángel Pichetto, quienes apoyaron esa expropiación, se convierte en un punto de tensión dentro del bloque libertario, que culpa a la decisión de 2012 como parte de la resolución adversa que enfrentan en la instancia judicial actual.