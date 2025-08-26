Presentan un proyecto para prohibir la personalización de la publicidad oficial

El concejal cordobés de la UCR, Sergio Piguillem, presentó este lunes un proyecto de ordenanza titulado “La despersonalización de la publicidad oficial”, que busca limitar el uso de nombres e imágenes de funcionarios en las campañas de comunicación del Estado municipal.

En un comunicado, Piguillem señaló que se trata de “un proyecto que pone arriba de la mesa una discusión tan necesaria como postergada: los efectos negativos de la excesiva publicidad oficial, un recurso gastado de la mala política”.

“El proyecto es claro: prohibición total de nombres propios y fotos, videos o grabaciones que busquen posicionar a un funcionario. Esto es ética en la función pública de verdad. Es el gesto que debe bajar desde las posiciones del poder hacia una ciudadanía que no puede recibir más malos ejemplos de los que debieran liderar con altura cívica”, agregó.

En diálogo con Cadena 3, el concejal remarcó que la iniciativa ya tiene antecedentes en otras localidades de Córdoba como Villa Carlos Paz, que cuenta con una ordenanza vigente desde 2010, además de Tancacha y otras ciudades.

“Si uno llega a Córdoba Capital se va a ver bombardeado por publicidad de todo tipo: carteles estáticos, televisión, radio, redes sociales o medios digitales. Se publicita una obra o un programa y, abajo, figura ‘Gestión Passerini’ o ‘Gestión Llaryora’. Nosotros creemos que esto es un problema serio para las instituciones republicanas porque esa publicidad no pasa a ser de la obra, sino de la persona. Y se paga con la plata de todos los cordobeses”, cuestionó.

El concejal destacó que la propuesta sigue el camino de grandes ciudades del mundo: “Como en España, Canadá o Londres, planteamos que se prohíba terminantemente el uso del nombre del funcionario para la publicidad oficial. Los recursos son de los vecinos, no del intendente de turno”.

Piguillem aclaró además que la norma alcanzaría a la identificación en vehículos oficiales, que ya no podrían llevar el nombre de ningún funcionario: “Los vehículos son de todos los cordobeses, son del gobierno.

La ordenanza establece que las únicas formas para nombrar a la gestión sean ‘Municipalidad de Córdoba’ o ‘Gobierno de la Ciudad de Córdoba’, que son las denominaciones formales. No estamos en contra de la publicidad de los actos de gobierno, que es esencial en la república. Lo que rechazamos es que se use para promocionar a un dirigente”.

Finalmente, el edil detalló el esquema de sanciones en caso de incumplimiento: “Prevemos multas graves y, además, que el funcionario responsable deba devolver de su bolsillo el gasto que el municipio hizo en esa publicidad, ya sea en medios digitales o tradicionales”.

