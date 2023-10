Pichetto anticipó que no apoyará a Milei ni a Massa en el balotaje

FOTO: El ex senador nacional marcó su postura en redes sociales.

El ex senador nacional y diputado electo por Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto afirmó este jueves que Encuentro Republicano Federal, el partido que lidera desde 2021, no dará su apoyo a Javier Milei ni a Sergio Massa en el balotaje del 19 de noviembre.

"No subestimo a la sociedad ni soy quién para indicarle a la ciudadanía lo que debe votar", manifestó el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri a través de X (ex Twitter), donde a través de un escueto texto marcó su postura para el balotaje.

“Como diputado electo en el rol de opositor, fortaleceré el espacio del centro democrático con la finalidad de asegurar la gobernabilidad en la Argentina”, resaltó.

A continuación, agregó una imagen donde aclara que tras una reunión con dirigentes de ERF consideró que no tomará la misma postura de Bullrich y reforzará una oposición diferente.

En la jornada se dio a conocer que Luis Barrionuevo se despegó del líder libertario tras el acuerdo alcanzado con Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

El sindicalista gastronómico se quejó de que no fue consultado por el líder de La Libertad Avanza en las conversaciones que mantuvo con la presidenta del Pro.