Nicolás Pino fracasó en su intento de seguir presidiendo la Sociedad Rural

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, fracasó este jueves en su intento de que la asamblea de la entidad habilite la posibilidad de que se presente a una nueva reelección.

“Los socios le dijeron ‘No’ al intento de Nicolás Pino de reformar por tercera vez el estatuto de la entidad: el 41% de los presentes obturó esa intención”, indicó una fuente de primera línea de la Sociedad Rural a la agencia Noticias Argentinas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La reforma pretendía un cambio de fecha de balance, pero, a su vez, alteraba el proceso de elección, explicó la fuente.

El hecho de que no se haya podido avanzar fue interpretado por los asambleístas como un freno al intento re-reeleccionista de Pino.