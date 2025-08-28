En vivo

La Cadena del Gol

Unión vs. River

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Unión vs. River

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. River

Santa Fe

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Nicolás Pino fracasó en su intento de seguir presidiendo la Sociedad Rural

El presidente de esa entidad agropecuaria pretendía reformar por tercera vez el estatuto, pero el 41% de los socios rechazó esa intención.

28/08/2025 | 21:53Redacción Cadena 3

FOTO: Pino no podrá tener otro mandato.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, fracasó este jueves en su intento de que la asamblea de la entidad habilite la posibilidad de que se presente a una nueva reelección.

“Los socios le dijeron ‘No’ al intento de Nicolás Pino de reformar por tercera vez el estatuto de la entidad: el 41% de los presentes obturó esa intención”, indicó una fuente de primera línea de la Sociedad Rural a la agencia Noticias Argentinas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La reforma pretendía un cambio de fecha de balance, pero, a su vez, alteraba el proceso de elección, explicó la fuente.

El hecho de que no se haya podido avanzar fue interpretado por los asambleístas como un freno al intento re-reeleccionista de Pino.

Lectura rápida

¿Quién fracasó en su intento de reelección?
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.

¿Qué intentó modificar Nicolás Pino?
Intentó reformar el estatuto de la entidad para habilitar su reelección.

¿Cuál fue el resultado de la votación?
El 41% de los presentes rechazó la reforma propuesta.

¿Qué cambio se proponía en la reforma?
Un cambio en la fecha de balance y en el proceso de elección.

¿Cómo interpretaron los asambleístas el resultado?
Como un freno al intento re-reeleccionista de Nicolás Pino.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho