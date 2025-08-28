Nicolás Pino fracasó en su intento de seguir presidiendo la Sociedad Rural
El presidente de esa entidad agropecuaria pretendía reformar por tercera vez el estatuto, pero el 41% de los socios rechazó esa intención.
28/08/2025 | 21:53Redacción Cadena 3
FOTO: Pino no podrá tener otro mandato.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, fracasó este jueves en su intento de que la asamblea de la entidad habilite la posibilidad de que se presente a una nueva reelección.
“Los socios le dijeron ‘No’ al intento de Nicolás Pino de reformar por tercera vez el estatuto de la entidad: el 41% de los presentes obturó esa intención”, indicó una fuente de primera línea de la Sociedad Rural a la agencia Noticias Argentinas.
La reforma pretendía un cambio de fecha de balance, pero, a su vez, alteraba el proceso de elección, explicó la fuente.
El hecho de que no se haya podido avanzar fue interpretado por los asambleístas como un freno al intento re-reeleccionista de Pino.
Lectura rápida
¿Quién fracasó en su intento de reelección?
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.
¿Qué intentó modificar Nicolás Pino?
Intentó reformar el estatuto de la entidad para habilitar su reelección.
¿Cuál fue el resultado de la votación?
El 41% de los presentes rechazó la reforma propuesta.
¿Qué cambio se proponía en la reforma?
Un cambio en la fecha de balance y en el proceso de elección.
¿Cómo interpretaron los asambleístas el resultado?
Como un freno al intento re-reeleccionista de Nicolás Pino.