Mauricio Macri y Silvia Lospennato recorrieron Villa Pueyrredón, destacando la crisis comercial

El expresidente Mauricio Macri acompañó a la candidata a legisladora por el PRO, Silvia Lospennato, durante un recorrido por el barrio Villa Pueyrredón en Buenos Aires. Durante su caminata, Macri comentó sobre la situación económica que afecta a los comerciantes de la zona, haciendo hincapié en que el presidente Javier Milei "no se deja acompañar".

En una panadería del área, una de las propietarias pidió a Macri que apoye al libertario, a lo que él respondió: "Lo estoy intentando, pero se tiene que dejar acompañar".

Además, la panadera expresó su preocupación por la caída en las ventas, comentando que están "muy tranquilas" y se quejó por el aumento en los precios. Macri, al escucharla, replicó: "Me jodés, no se puede creer. ¿Cómo puede ser? La gente se vuelve loca, no puede aumentar por apenas una suba del 10% del dólar por las dudas".

Por su parte, Lospennato agregó: "Es una cosa increíble lo que aumentaron los huevos". Ambos referentes del PRO continuaron su recorrido visitando otros comercios, donde un propietario de lencería confirmó que, aunque su negocio está activo, muchos en la zona enfrentan dificultades, asegurando que "toda la cuadra me dijo que no vende nada, vos sos el primero".

En una situación similar, el vendedor admitió que el país "está bien", pero que es necesario "acostumbrarse a vivir sin inflación".

Este apoyo de Macri a Lospennato se enmarca en la campaña electoral que tienen como objetivo enfrentar al vocero presidencial, Manuel Adorni, quien ha sido elegido por La Libertad Avanza para competir por un lugar en la Legislatura Porteña.

En otro contexto, este jueves la vocera del Gobierno de la Ciudad, Laura Alonso, acusó a "dos personas que parecían ser de la Secretaría de Trabajo" de vandalizar un contenedor de basura como parte de una campaña contra el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Según Alonso, se presentó una denuncia judicial y una persona fue detenida en Caballito por estar involucrada en estos actos vandálicos.

Alonso aseguró: "Hay personas que son enviadas a reventar los contenedores y dispersar la basura", aclarando que "algunos actos vandálicos no tienen relación con quienes revuelven la basura para sobrevivir".