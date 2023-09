Massa desactiva medida sobre billeteras virtuales a cambio de baja en comisiones

El ministro de Economía, Sergio Massa, le solicitó al Banco Central dejar sin efecto la nueva medida sobre transferencias financieras, rechazada por las billeteras digitales, a cambio de que bajen las comisiones que cobran a los comercios.

"Hoy se conoció una decisión que afectaba a los usuarios de billeteras electrónicas o virtuales. Quiero informarles que pedí la derogación de esa norma. También solicité a las billeteras virtuales que bajen la comisión que cobran por retiro de dinero y a los comercios", explicó Massa a través de un video en redes sociales.

"Queremos que los monederos digitales y la moneda digital sean parte fundamental de la economía que viene", agregó el candidato presidencial de Unión por la Patria.

/Inicio Código Embebido/

UNA MEDIDA QUE BENEFICIA A LOS USUARIOS DE BILLETERAS ELECTRÓNICAS



Hoy se conoció una decisión que afectaba a los usuarios de billeteras electrónicas o virtuales. Quiero informarles que pedí la derogación de esa norma. También solicité a las billeteras virtuales que bajen la… pic.twitter.com/aCFptqikYT — Sergio Massa (@SergioMassa) September 27, 2023

/Fin Código Embebido/

La vuelta atrás con la medida se trataría este jueves en la habitual reunión de directorio del Banco Central, que conduce Miguel Pesce.

De esta forma, el ministro-candidato, Sergio Massa, habría negociado con Mercado Pago, la empresa comandada por Marcos Galperin, que se tomen una serie de medidas en favor del comercio pyme, a cambio de no alterar la forma de ingresar dinero a Mercado Pago.

Mercado Pago es la principal billetera digital, con más de 4 millones de usuarios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Massa informó estas bajas de comisiones:

1- Bonificación para cobros con QR de Mercado Pago. Se bonifica el arancel para cobrar con QR usando dinero en cuenta de Mercado Pago para los nuevos comercios que se incorporen al sistema, para ventas de hasta $330.000 (1000 UVAs) o los primeros tres meses, lo que ocurra primero.

2- Reducción de comisiones para cobros con QR con tarjeta de crédito. Se reducen las comisiones que pagan los comercios pyme para cobros a través de QR con tarjeta de crédito, pasando de 6,99% + IVA a 5,77% + IVA con acreditación inmediata.

Estas tarifas, dejaron saber desde Economía, fueron negociadas con todas las billeteras digitales.

La medida del BCRA y la bronca de Galperin

El Banco Central anunció el 14 de septiembre, a través de la Comunicación "A" 7841, cambios en el sistema de pagos y transferencias con el fin de "prevenir casos de fraude que afectan a los usuarios", que empezaban a regir para entidades financieras y billeteras virtuales desde el primero de diciembre próximo.

La resolución del Banco Central modificaba la mecánica para traspasar dinero de bancos a billeteras digitales. Obligaba a los usuarios a validar su identidad por única vez para hacer transferencias de una CBU (cuenta bancaria) a una CVU (cuenta fintech).

Se buscaba así limitar el uso de los Debin (Débito Inmediato) sólo para efectuar pagos al contado y no para transferir dinero entre cuentas, que desde diciembre se iban a hacer a través del sistema de "Transferencias Inmediatas Pull".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El BCRA aseguró que el propósito de este cambio, que había sido "consensuado” con todos los actores con participación en el sistema de pagos del país, era “optimizar las operaciones utilizando los instrumentos con el fin que fueron diseñados: mejorar la experiencia de las personas usuarias y dotar al sistema de mejores estándares de seguridad".

Galperin salió en defensa de su compañía al criticar la última medida del Banco Central, que modificaba la forma de pasar fondos a las billeteras virtuales.

"No lo rompieron y no lo van a romper", afirmó Galperin en su cuenta de X (ex Twtter) al contestar un posteo que sugería que la nueva norma de la autoridad monetaria perjudicaba el funcionamiento de la plataforma.

"Por una norma del Banco Central (BCRA), que fue impulsada por los bancos tradicionales, más de 4 millones de personas van a tener dificultades para ingresar dinero a su cuenta digital de Mercado Pago", habían publicado en un hilo de X desde la cuenta oficial de Mercado Pago.

"La solución que proponen, "Transferencias Pull", presenta fallas: en nuestras pruebas, 9 de cada 10 personas no logra ingresar dinero a sus cuentas al verse obligados a atravesar múltiples pasos en sus homebanking e, incluso, con algunos bancos, a acercarse a un cajero automático", continuaba.

"Esta medida es un nuevo ataque a la inclusión financiera. Va a afectar de forma negativa la experiencia de millones de personas e inducirá al uso del efectivo. Esperamos que se encuentre una solución que no perjudique a los usuarios de Mercado Pago", finalizaba la comunicación desde la cuenta oficial de MP.