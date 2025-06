Laura Alonso explico el operativo de la Policía para desalojar militantes en Constitución

La vocera de la ciudad de Buenos Aires, Laura Alonso, brindó pormenores sobre el operativo de seguridad que realizó la Policía de la Ciudad para desalojar a militantes que acampaban frente al departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner, ubicado en Constitución, tras la condena por la causa Vialidad.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Alonso destacó que "entre las 2.30 y las 3 de la mañana se ejecutó un operativo con más de 160 efectivos de la Policía de la Ciudad y agentes de Espacio Público para asegurar limpieza, orden y seguridad en la zona". Según la funcionaria, durante esta acción se incautaron ocho gacebos, seis parrillas ilegales, mesas, sillas, pasacalles, y se llevó a cabo limpieza en las aceras y paredes, además de secuestrarse banderas y carteles.

La funcionaria subrayó que no hubo resistencia a la autoridad, celebrando que la operación transcurrió sin inconvenientes. "Detectamos una alteración del orden habitual y normal de convivencia entre los vecinos, lo que presentaba dificultades y molestias. Por ello, decidimos realizar este procedimiento por la madrugada, permitiendo asegurar el secuestro de estos materiales y proceder a la limpieza de la zona", argumentó.

Alonso distinguió entre las movilizaciones y las concentraciones, haciendo hincapié en la importancia de no generar problemas en la circulación y tránsito. Además, enfatizó que las parrillas ilegales no deben establecerse en ninguna área de la ciudad, alertando sobre potenciales contravenciones en caso de no respetarse esta norma.

"Es fundamental encontrar un equilibrio entre derechos. Los vecinos merecen un entorno tranquilo y ordenado, mientras que los manifestantes tienen derecho a expresarse. Siempre buscaremos los mejores acuerdos, garantizando tanto el orden como la limpieza en beneficio de los vecinos de la zona", planteó, anticipando que el Gobierno de la ciudad trabaja en la coordinación de una movilización prevista para el miércoles, jornada en que Cristina Kirchner deberá presentarse en Comodoro Py.

En otro tramo de la entrevista con el periodista Franco Mercuriali, Laura Alonso distanció a la Ciudad de cualquier decisión sobre el lugar donde podría quedar detenida la exvicepresidenta, aclarando que "la Ciudad de Buenos Aires no tiene injerencia en el expediente". No obstante, reafirmó el compromiso de la administración que lidera Jorge Macri de asegurar "el orden y la limpieza" en los espacios públicos que alberguen protestas.

Además, Alonso advirtió que "en medio del tumulto y el desorden, pueden surgir problemas que no solamente impactan en la convivencia o en el orden público, sino que también generan situaciones de inseguridad que buscamos prevenir desde la ciudad". Finalmente, elogió el fallo de la Corte Suprema que condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a la presidenta del Partido Justicialista (PJ), instando a avanzar con otras causas pendientes que la relacionan. "En términos generales, considero que es un fallo histórico que debería marcar un hito en la lucha contra la corrupción en Argentina, y espero que sea el inicio de juzgamientos adicionales que todavía están estancados por falta de recursos, no por falta de compromiso judicial que la señora Cristina Fernández de Kirchner deberá enfrentar", concluyó, enfatizando que "no podemos olvidar otras causas de corrupción significativas que la involucran".