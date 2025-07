La número 2 del FMI renunció a su cargo y Caputo le agradeció por su apoyo

La subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, anunció este lunes que dejará su cargo a fines de agosto para asumir como profesora en la Universidad de Harvard.

La funcionaria del organismo comunicó mediante su cuenta de X que “tras casi 7 años increíbles en el FMI, he decidido volver a mis raíces académicas”, precisando que “el 1 de septiembre de 2025, me reincorporaré a Harvard como profesora inaugural de Economía Gregory y Ania Coffey”.

Al referirse a su paso por el Fondo, expresó que “estoy sinceramente agradecida por mi tiempo en el FMI, primero como Economista Jefe y luego como Primera Subdirectora Gerente”, señalando que “he tenido el privilegio de trabajar en estrecha colaboración con el brillante y comprometido personal del FMI, los colegas de la gerencia, el Directorio Ejecutivo y las autoridades nacionales”.

After nearly 7 amazing years at the IMF , I have decided to return to my academic roots. On September 1, 2025, I will rejoin @HarvardEcon as the inaugural Gregory and Ania Coffey Professor of Economics. I am truly grateful for my time at @IMFnews , first as Chief Economist and then…

En este marco, agradeció a la actual directora gerente, Kristalina Georgieva y a su predecesora Christine Lagarde “por la oportunidad única en la vida de servir a los miembros del FMI durante un período de desafíos sin precedentes”.

Al referirse a su futuro como docente universitaria detalló que “regreso a mis raíces en el mundo académico donde espero seguir impulsando la frontera de la investigación en finanzas internacionales y macroeconomía para abordar los desafíos globales y formar a la próxima generación de economistas”.

Ante la noticia, el ministro de Economía, Luis Caputo, le agradeció “por su arduo trabajo y apoyo a nuestro programa económico durante el último año y medio” y agregó que “también agradecemos profundamente su continua confianza en el equipo”.

Dear @GitaGopinath ,

Thank you for your hard work and support for our economic program over the past year and a half.

We also deeply appreciate your continued trust in the team.

Wishing you all the best at Harvard. Best regards https://t.co/3n8N7U804L