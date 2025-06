La deuda bruta total de Argentina bajó a US$ 461.019 millones en mayo de 2025

La deuda bruta total del país llegó a US$ 461.019 millones en mayo de 2025. Este descenso de US$ 11.901 millones se explicó por la cancelación de la deuda que el Tesoro Nacional mantenía con el Banco Central, a través de un esquema que involucró al Fondo Monetario Internacional (FMI). La operación comenzó cuando ingresó un préstamo del FMI el 14 de abril, completándose en mayo.

En términos de moneda, la composición de la deuda mostró una reducción de US$ 13.058 millones en moneda extranjera, mientras que se registró un aumento de US$ 1.155 millones en moneda local. Del total, el 44% corresponde a deuda en moneda local, mientras que el 56% restante se refiere a pagos en moneda extranjera, que incluyen dólares, euros, DEG, yenes y otras divisas.

Desde el Ministerio de Finanzas se aclaró que la deuda emitida en dólares, pero cuyo pago se realiza en pesos, se clasifica como local. Esta categoría abarca la emisión de bonos BONTE 2030. Hasta mayo de 2025, el 77,8% de la deuda bruta fue asignado a ‘Títulos y Letras del Tesoro Nacional’. De estos, US$ 198.200 millones (43,2% del total) estaban en moneda local, mientras que US$ 158.494 millones (34,6%) correspondían a moneda extranjera.

Asimismo, un 20,6% de la deuda se vinculó a ‘obligaciones con Acreedores Externos Oficiales’, representando US$ 94.636 millones. Por otro lado, el 0,8% fue asociado a ‘Adelantos Transitorios’ en moneda local, lo que equivale a US$ 3.423 millones, mientras que el 0,8% restante incluyó ‘otros instrumentos’, con US$ 2.056 millones en moneda local y US$ 1.712 millones en moneda extranjera.

En un panorama más amplio, en los últimos 12 meses, el “stock de deuda bruta en situación de pago normal” aumentó en US$ 25.273 millones. Este incremento fue producto de un ligero aumento en la deuda en moneda extranjera de US$ 168 millones, y una mayor expansión en deuda en moneda local de US$ 25.105 millones. En contraste, la variación acumulada total de la deuda bruta hasta mayo de 2025 reflejó una reducción de US$ 5.902 millones.