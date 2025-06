Kicillof y gobernadores del PJ se reunieron por la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

Un grupo de gobernadores del Partido Justicialista (PJ) se reunió en la sede del partido, ubicada en Matheu 130, con el fin de diseñar un plan de acción tras la decisión del Tribunal Oral 2 de otorgar prisión domiciliaria a la ex presidenta Cristina Kirchner. La reunión estuvo encabezada por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y contó con la participación de los mandatarios peronistas Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Además, se sumaron de manera virtual Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Durante el encuentro, se analizó la situación política generada por el cumplimiento de la condena de Kirchner. Este contexto llevó a los participantes a considerar la movilización de apoyos y acciones para responder a las decisiones judiciales que afectan a la ex mandataria. La noticia de la prisión domiciliaria fue recibida con reacciones divididas en el ámbito político.

Por otro lado, diferentes figuras del ámbito de la política y la justicia han hecho pronunciamientos sobre este fallo. Entre ellos, la ex diputada Elisa Carrió afirmó que la condena de Cristina Kirchner no es "indultable", lo que añade una capa de complejidad a las aspiraciones de los aliados del peronismo en el contexto actual. Al mismo tiempo, la CGT decidió ratificar la marcha en apoyo a la ex presidenta, en repudio al fallo que la llevó a esta situación, en un acto que refleja el sentir de varios sectores políticos.

Hasta el momento, la Justicia ha impuesto ciertas condiciones para que la ex presidenta pueda cumplir con su arresto domiciliario, como el uso de una tobillera electrónica. Estos aspectos serán parte de la discusión en torno a la efectividad de las medidas adoptadas y a la percepción pública sobre el sistema judicial.

La relación del caso con las movilizaciones que se esperan en el futuro se vuelve relevante, ya que muchos sectores buscarán mostrar su apoyo a Cristina Kirchner, quien fue pieza clave en la política argentina durante años. Las demostraciones de fuerza y apoyo serán parte de un entramado político que no solo involucra a la Justicia, sino también a la propia sociedad que se verá influenciada por las decisiones que se tomen.