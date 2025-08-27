Kicillof, a Milei: "El pueblo ya te descubrió: sos un mentiroso y estafador"
El gobernador bonaerense encabezó este miércoles el acto de cierre del encuentro “La Fuerza de la Salud” en el municipio de Pilar. "La motosierra no era contra la casta, sino contra los humildes", afirmó.
27/08/2025 | 20:48Redacción Cadena 3
FOTO: Axel Kicillof durante el acto en Pilar.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este miércoles el acto de cierre del encuentro “La Fuerza de la Salud” en el municipio de Pilar, con la participación de más de 5 mil trabajadores del área sanitaria de toda la provincia de Buenos Aires.
Durante su discurso, Kicillof apuntó contra el gobierno nacional y cuestionó las políticas de Javier Milei. “Por primera vez tenemos un Presidente que propone destruir al Estado desde su raíz", afirmó, y sostuvo que esa idea "no va a entrar en la Provincia, donde en la gran mayoría de los municipios el Estado es el único prestador de salud”.
El mandatario defendió el rol del sector público y advirtió sobre los efectos de la desregulación: “Hoy muchos se dan cuenta de que el Estado no es el enemigo, porque sin él terminaríamos en una sociedad más excluyente, en donde se facilita el camino a los que vienen a hacer negocios”.
En relación al Gobierno nacional, Kicillof cuestionó la gestión de la secretaria general Karina Milei: “Nunca más, nunca más claro con el 3% de Karina Milei, que no vinieron a traer bienestar, sino a garantizar negocios. La motosierra no era contra la casta, sino contra los humildes, los trabajadores y el sistema de salud”.
El gobernador calificó a Milei como “un estafador y un mentiroso que trabaja en defensa de los intereses de los sectores más concentrados de Argentina” y aseguró que la salud pública se fortalece “si tenemos la valentía de reconocer lo que está mal y podemos transformarla en algo mejor, fruto de una planificación junto a los trabajadores que la transitan todos los días”.
Kicillof también hizo referencia a las próximas elecciones legislativas provinciales: “Nos da una oportunidad para discutir qué provincia queremos, y el mayor desafío de nuestra militancia es explicar que a la salud pública, a la educación y a la universidad hay que defenderlas en las urnas, de forma masiva y democrática. El 7 de septiembre hay solo dos boletas: la de Milei, que viene a destruir al Estado, y la de Fuerza Patria, que propone defender los derechos de los trabajadores. Quedan pocos días: todos a las urnas a ponerle un freno al Gobierno nacional.”
Por su parte, el ministro de Infraestructura y candidato a senador por la Primera Sección electoral, Gabriel Katopodis, expresó: “Cuando el Gobierno nacional ataca a las universidades o al Garrahan lo hace para borrar lo que nos distingue y nos diferencia. No vamos a dejar que destruyan las instituciones que identifican y enorgullecen al pueblo”.
El acto también contó con un mensaje de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien resaltó: “En esta Argentina actual, el verdadero desafío es ser capaces de retomar la senda y el camino de los que construyeron independencia económica, nos dieron prosperidad social y lograron que tuviéramos una verdadera dignidad nacional”.
El encuentro se realizó en el Camping de la Familia Metalúrgica de la UOM y contó con la presencia de dirigentes como Malena Galmarini, la diputada nacional Mónica Macha, el intendente de Exaltación de la Cruz y candidato a diputado por la segunda sección Diego Nanni, la secretaria general de Pilar, Soledad Peralta, y Juan Manuel Morales, secretario de Integración y Desarrollo Comunitario, junto a más de 100 referentes del ámbito de la salud que integran listas seccionales y distritales de Fuerza Patria.
