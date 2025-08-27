Kicillof, a Milei: "El pueblo ya te descubrió: sos un mentiroso y estafador"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este miércoles el acto de cierre del encuentro “La Fuerza de la Salud” en el municipio de Pilar, con la participación de más de 5 mil trabajadores del área sanitaria de toda la provincia de Buenos Aires.

Durante su discurso, Kicillof apuntó contra el gobierno nacional y cuestionó las políticas de Javier Milei. “Por primera vez tenemos un Presidente que propone destruir al Estado desde su raíz", afirmó, y sostuvo que esa idea "no va a entrar en la Provincia, donde en la gran mayoría de los municipios el Estado es el único prestador de salud”.

/Inicio Código Embebido/

“Milei, el pueblo ya te descubrió: ESTAFADOR, MENTIROSO, MISERABLE EMPLEADO DE LAS CORPORACIONES, DE LOS SECTORES DE PODER, PAYASO DE LOS INTERESES MÁS RECALCITRANTES HISTÓRICOS CONCENTRADOS DE LA ARGENTINA"



Axel Kicillof en Pilar. pic.twitter.com/xNNNkMn0C6 — Marian Herrera (@marianherrrera) August 27, 2025

/Fin Código Embebido/

El mandatario defendió el rol del sector público y advirtió sobre los efectos de la desregulación: “Hoy muchos se dan cuenta de que el Estado no es el enemigo, porque sin él terminaríamos en una sociedad más excluyente, en donde se facilita el camino a los que vienen a hacer negocios”.

En relación al Gobierno nacional, Kicillof cuestionó la gestión de la secretaria general Karina Milei: “Nunca más, nunca más claro con el 3% de Karina Milei, que no vinieron a traer bienestar, sino a garantizar negocios. La motosierra no era contra la casta, sino contra los humildes, los trabajadores y el sistema de salud”.

El gobernador calificó a Milei como “un estafador y un mentiroso que trabaja en defensa de los intereses de los sectores más concentrados de Argentina” y aseguró que la salud pública se fortalece “si tenemos la valentía de reconocer lo que está mal y podemos transformarla en algo mejor, fruto de una planificación junto a los trabajadores que la transitan todos los días”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Kicillof también hizo referencia a las próximas elecciones legislativas provinciales: “Nos da una oportunidad para discutir qué provincia queremos, y el mayor desafío de nuestra militancia es explicar que a la salud pública, a la educación y a la universidad hay que defenderlas en las urnas, de forma masiva y democrática. El 7 de septiembre hay solo dos boletas: la de Milei, que viene a destruir al Estado, y la de Fuerza Patria, que propone defender los derechos de los trabajadores. Quedan pocos días: todos a las urnas a ponerle un freno al Gobierno nacional.”

Por su parte, el ministro de Infraestructura y candidato a senador por la Primera Sección electoral, Gabriel Katopodis, expresó: “Cuando el Gobierno nacional ataca a las universidades o al Garrahan lo hace para borrar lo que nos distingue y nos diferencia. No vamos a dejar que destruyan las instituciones que identifican y enorgullecen al pueblo”.

El acto también contó con un mensaje de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien resaltó: “En esta Argentina actual, el verdadero desafío es ser capaces de retomar la senda y el camino de los que construyeron independencia económica, nos dieron prosperidad social y lograron que tuviéramos una verdadera dignidad nacional”.

El encuentro se realizó en el Camping de la Familia Metalúrgica de la UOM y contó con la presencia de dirigentes como Malena Galmarini, la diputada nacional Mónica Macha, el intendente de Exaltación de la Cruz y candidato a diputado por la segunda sección Diego Nanni, la secretaria general de Pilar, Soledad Peralta, y Juan Manuel Morales, secretario de Integración y Desarrollo Comunitario, junto a más de 100 referentes del ámbito de la salud que integran listas seccionales y distritales de Fuerza Patria.