Incidentes afuera del Congreso: fuego, piedras, autos quemados, corridas y gases

Manifestantes de izquierda y movimientos sociales y efectivos de fuerzas federales protagonizan este miércoles a la tarde momentos de tensión frente al Congreso de la Nación, mientras se trata en el Senado el proyecto de la Ley Bases.

Los efectivos de seguridad arrojaron gases lacrimógenos que afectaron, entre otros, a cinco diputados kirchneristas, quienes debieron ser asistidos por servicios de emergencia.

/Inicio Código Embebido/

???? Atienden al diputado Eduardo Valdés de UxP después de que la Policía tire gas pimienta en la movilización del Congreso. pic.twitter.com/3I23zARRTP — MDZ Online (@mdzol) June 12, 2024

/Fin Código Embebido/

Los legisladores de Unión por la Patria, Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Luis Basterra, Juan Manuel Pedrini y Eduardo Valdés, fueron hospitalizados tras los incidentes ocurridos frente al Congreso.

Esos diputados realizaban un acto, cuando se produjeron choques entre fuerzas federales, que arrojaron gas pimienta, y manifestantes en las inmediaciones del edificio legislativo.

Los uniformados, que realizaban un doble cordón para rodear el edificio parlamentario, arrojaron algunos gases lacrimógenos contra los manifestantes en la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia, donde se produjeron forcejeos.

Del operativo implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación participan, además de la Policía Federal, efectivos de Gendarmería y Prefectura.

/Inicio Código Embebido/

??[ALERTA] Tensión en el Congreso: la policía reprimió con gas pimienta a diputados en la marcha contra la ley Bases | ??@C5N | Más información https://t.co/wLQDCFofl0 pic.twitter.com/5dDBkD4VSk — Ámbito Financiero (@Ambitocom) June 12, 2024

/Fin Código Embebido/

En ese marco, una de las imágenes del día fue cuando los manifestantes dieron vuelta un auto del móvil de Cadena 3 y, posteriormente, lo prendieron fuego en las inmediaciones del Congreso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Empezamos a caminar hacia la plaza y comenzó a acercarse Gendarmería y la Policía empezó a rodearnos y a tirar gases", se quejó la diputada Cecilia Moreau, hija de Leopoldo Moreau, en declaraciones a la prensa.

"Nos identificamos como diputados y la respuesta fue tirarnos gases", lamentó por su parte su compañero de bancada Pedrini.

Los cinco diputados afectados en los ojos por los gases recibidos debieron concurrir al Hospital Oftalmológico Santa Lucía.

Horas más tarde, los incidentes retornaron con los manifestantes lanzando piedras a los uniformados y éstos respondiendo con gases y chorros de agua, mientras que, instantes después, se produjo la quema del auto de Cadena 3.

De esa situación, se hizo eco el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de las redes sociales: "Tiran piedras a las fuerzas de seguridad. Pocas cosas son tan antidemocráticas como la izquierda argentina".

/Inicio Código Embebido/

Tiran piedras a las fuerzas de seguridad.



Pocas cosas son tan antidemocráticas como la izquierda argentina.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 12, 2024

/Fin Código Embebido/

El secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, estuvo en la movilización y sostuvo en diálogo con Cadena 3 que "el Gobierno nacional reivindica la dictadura militar y que, por ese motivo, no quiere que la gente esté en la calle.

Y añadió: "Esperemos que sea una movilización en paz, en este momento hay muchos argentinos y argentinas en la calle. La ley Bases es una normativa represiva con las privatizaciones y la precarización laboral".

A la convocatoria se plegaron distintos dirigentes gremiales del ala dura de la CGT, liderados por el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, y los kirchneristas Mario Manrique (SMATA) y Abel Furlán (UOM).

Por su parte, el sector dialoguista de la central integrada por Héctor Daer (Sanidad), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN), enviaron representantes de segundas líneas para cumplir formalmente y evitar la exposición.

Otro sector que convocó a rechazar la ley de La Libertad Avanza es las calles es la izquierda. El Nuevo MAS, el FIT, el FOL, el MTR y distintos movimientos sociales como la UTEP, el MTE, Barrios de Pie, entre otros, se darán cita desde temprano a la espera del inicio de la sesión.

/Inicio Código Embebido/

??Tensión en las inmediaciones del Congreso mientras se debate la Ley Bases.



La policía tira gases lacrimógenos a los manifestantes ????? https://t.co/6FWIgEQAfw pic.twitter.com/dlbejfxtVX — El Destape (@eldestapeweb) June 12, 2024

/Fin Código Embebido/

Al respecto, la dirigente del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, llamó a construir “una jornada multitudinaria que derrote a la reaccionaria Ley de Bases”.

Para Castañeira, la ley que impulsó Javier Milei “significa un ataque global a las mayorías sociales de la Argentina”, que "pone en juego el futuro de las y los argentinos”.

“Los principales dirigentes de la CGT, que se encuentran en Suiza, se niegan a convocar a un paro general y a una movilización en un claro intento por favorecer al oficialismo y garantizarle que la ley pase", cuestionó en referencia a los líderes de la central, y agregó: "Hay sindicatos ligados a la CGT que sí convocan a movilizarse, pero sin garantizar paro, por lo que dificultan la movilización masiva de amplios sectores”.

El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, con causa abierta impulsada por el Gobierno, sumó su adhesión a la convocatoria y desde las 9 se encuentra junto a la organización que lidera en las inmediaciones del Congreso.

/Inicio Código Embebido/

Tensión en las inmediaciones del Congreso: la Policía desaloja a los manifestantes que cortan la avenida Callao en protesta contra la Ley Bases https://t.co/sVSACcAxdy pic.twitter.com/g2z2eezRlO — infobae (@infobae) June 12, 2024

/Fin Código Embebido/

En horas de la tarde, una señora contó que fue atacada por la Policía cuando trataba de recuperar su celular, que según contó, se le había caído a la calle. "Yo quiero mi celular que se me cayó, me lo agarró una chica Policía y cuando me lo iba a dar un compañero de ella me tiró las pimientas en los ojos", dijo la jubilada de 78 años a Cadena 3.

La Policía trató de impedir el avance de los manifestantes con la utilización de gas pimienta y se produjo un choque entre ambas facciones.

/Inicio Código Embebido/

Cómo vas a hacer esto con una jubilada, bestia humana pic.twitter.com/GDaxVnnJJ3 — Jon Heguier (@JonHeguier) June 12, 2024

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Orlando Morales y Ariel Rodríguez.