Incendiaron móvil de Cadena 3 en la protesta por la Ley Bases frente al Congreso

Manifestantes incendiaron este miércoles a la tarde el móvil de Cadena 3 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la movilización contra la Ley Bases, que se desarrolla afuera del Congreso de la Nación.

El cronista de la radio, Orlando Morales, relató que se estaba por subir al vehículo, cuando lo golpearon. Sin ocupantes adentro, lo dieron vuelta y comenzaron a destruirlo.

"Estaba arriba del móvil. Dije que lo quería sacar. Me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, lo dieron vuelta y lo quemaron", relató.

/Inicio Código Embebido/

Viva la Radio Incendiaron el móvil de Cadena 3 frente al Congreso Video

/Fin Código Embebido/

Tras el episodio, Morales fue asistido por personal del SAME, que constató que se encontraba en buen estado de salud.

"No puede haber gente tan malvada. Hay que hablar, dialogar, pero no de esta forma. No quiero un país así para mis hijos y los hijos de los argentinos. Que sea un país libre, donde se piense lo que piense, pero con respeto", dijo, compungido, tras lo ocurrido.

Además, expresó: "Desde el 92 que estoy en la calle y nunca me pasó esto. Me pasó a mí, pero le podría haber pasado a cualquiera. Es angustiante".

En la manifestación convocada por partidos de izquierda y piqueteros, encapuchados lanzaban piedras y se mantenía una fuerte tensión con la Policía frente a la Plaza de los dos Congresos.