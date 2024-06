La palabra de Orlando Morales tras ataque al móvil de Cadena 3: "Es angustiante"

El moviolero de Cadena 3, Orlando Morales, expresó sus sensaciones luego del ataque que sufrió por parte de manifestantes en las inmediaciones del Congreso.

"Estoy muy angustiado, porque tengo dos hijos, uno de 9 y otro de 11 años, y esto no es lo que quiero para ellos", comenzó diciendo ante los medios que se acercaron a solidarizarse con él.

"No puede haber gente tan malvada. Hay que hablar, dialogar, pero no de esta forma. No quiero un país así para mis hijos y los hijos de los argentinos. Quiero un país en paz, que sea libre, donde se piense lo que se piense, pero con respeto, no como estos tipos que me sacaron, me dieron vuelta el móvil y me lo quemaron", continuó, entre sollozos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Morales fue atendido por médicos del SAME, quienes constataron que se encontraba en buen estado de salud. Además de los golpes que recibió, también inhaló gas pimienta.

"Desde el año 92 que estoy yo en la calle y nunca me pasó esto. Me pasó a mí, pero le podría haber pasado a cualquiera. Es angustiante", finalizó.

/Inicio Código Embebido/

"Esto es angustiante: no quiero un país así para mis hijos": así se quebró Orlando Morales, el periodista de Cadena 3 al que le prendieron fuego el móvil. "No puede haber gente tan malvada: vos podés pensar de una forma, yo de otra... pero hay que dialogar", subrayó pic.twitter.com/kWyC2bfSLw — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 12, 2024

/Fin Código Embebido/