Muestras de solidaridad con Cadena 3 y Orlando Morales tras el ataque al móvil

Cadena 3 agradece a todos las personas que se solidarizaron con nuestro medio y con el cronista Orlando Morales, luego del ataque recibido en inmediaciones del Congreso de la Nación.

No hay más lugar para los violentos en el futuro del país. Mi solidaridad con Orlando Morales y todo el equipo de @Cadena3Com . Basta de agresiones!

Solidaridad con Orlando Morales, periodista de @Cadena3Com que fue agredido e incendiado su móvil. Repudio a un acto de violencia que representa una Argentina del pasado y que no queremos más. La mayoría de los trabajadores no utilizan esos métodos para defender sus derechos.

Cadena 3 también destaca los llamados de Juan Tillard, gerente general de La Voz del Interior, y de Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior.

Claramente el mayor problema de argentina es MORAL, los delincuentes y quienes convalidan su accionar no pueden seguir arruinando el país. trabajemos juntos espalda con espalda. Nuestra solidaridad y apoyo al periodista Orlando Morales @Cadena3Com pic.twitter.com/nLUYtwhcEB

Mi solidaridad con los colegas de Cadena 3, a los que atacaron, agredieron, les dieron vuelta y prendieron fuego el móvil, a la vista de todos. La libertad de expresión es para todos, no solo para los que se manifiestan frente al Congreso. https://t.co/D98UVIsOCz

En democracia no se combate, se compite; y no se resiste, se representa. No confundamos: la violencia anula cualquier reclamo. Mi solidaridad con Orlando Morales, periodista de Cadena 3 @cadena3com a quien golpearon para luego prender fuego el móvil y evitar que la sesión llegue…