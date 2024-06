Lo que dejará la Ley Bases: un presidente solitario y un nuevo tablero político

Adrián Simioni

Hay sólo dos cosas que importan de la ley de Bases.

• Una. Es facilitar y promover que se invierta. Desregular, privatizar (por ejemplo Aerolíneas Argentinas, para que puedan crecer las empresas aéreas privadas a las que no tenemos que darle 500 millones de dólares al año) y el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Todo eso queda eliminado o diluido. Ni siquiera se animan a liquidar o privatizar Aerolíneas Argentinas.

• Dos. La más importante. Consolidar el superávit fiscal que es lo que permitiría bajar la inflación y salir del cepo. Todo eso también está diluido. No sólo porque no se restituiría el Impuesto a las Ganancias o saldrá más lavado. Sino porque la oposición de radicales como De Loredo o de Pullaro, o legisladores peronistas como los que responden a Llaryora y otros impusieron esta situación: la ley se desdobló en dos para impedir que Milei vete la ley jubilatoria y otros proyectos que obligan al Estado a gastar no menos sino más.

• Conclusión: todas esas cosas (mantener el superávit para bajar la inflación, promover la inversión para que no haya recesión o salir del cepo) va a tener que conseguirlas Milei solo, sin la ayuda real de peronistas no "K" y radicales. El mejor ejemplo es Martín Lousteau, que busca el lucimiento personal, aprieta pero no ahorca, no vota pero da quorum, tiene un dictamen propio no para que sea ley sino para encaraginar la ley Bases.

Todos lo dejaron solo a Milei. Sin leyes. Lo tendrá que hacer Milei a la fuerza, como hasta ahora, pagando un enorme costo político. Eso tiene más chances de fracasar y por eso estamos viendo que suben el dólar, el riesgo país y los pronósticos de inflación.

Es la corporación política que tradicionalmente vive de la inflación (la impresión de billetes le sirve para mantener como clientes a la mitad de la población argentina que no trabaja de verdad y a las empresas ineficientes, monopólicas, reguladas, protegidas) la que se resiste a cambiar sus privilegios, sus bases de poder y que apuesta a desgastar y a anular a Milei y a la Libertad Avanza como actor político. Buscan incendiarlo en el Gobierno u obligarlo a que vuelva a emitir y a generar inflación, para deslegitimar la nuez de su programa de gobierno.

Y condena a la mitad de la población argentina que trabaja de verdad y a las empresas y sectores económicos a seguir pagando siempre los eternos ajustes y la mantención de todos los demás.

En el medio, se blanquea un nuevo mosaico político. Los radicales y los peronistas no "K" terminan haciendo seguidismo, populismo, furgones de cola de Cristina Fernández, a la que vuelven a entronizar, al menos por ahora, como la verdadera jefa política de la oposición. Gracias a todos los que objetivamente están impidiendo que Argentina, otra vez en el medio del río, termine de cruzarlo de una buena vez y afronte el riesgo cierto de volver a la senda del populismo y la inflación.

La Argentina no puede salir de este dilema: con la corporación política que domina el Congreso en contra, no se puede terminar con la inflación ni debilitar la recesión con un cambio basado en leyes; y con esa corporación política a favor no se pueden hacer ninguna de las dos cosas porque implicaría que ellos renuncien a sus privilegios y a sus propias bases de poder.

Sin la "corpo" política no se puede. Y con la "corpo" política tampoco se puede. Fin.

