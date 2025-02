Ignacio Torres apuntó contra Jones Huala: "delincuente, chanta y terrorista"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, salió al cruce de Facundo Jones Huala, al calificar como "un delincuente, chanta y terrorista" al activista de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

A través de un posteo en la red social X, el mandatario subrayó que Jones Huala "es un miserable con delirios revolucionarios de café. Un delirante que no representa ninguna causa justa".

"Encima llama al levantamiento en armas, desconociendo al Estado argentino y reivindicando atentados que se cobraron ya una vida, y que provocaron que más de 170 familias de nuestra Cordillera lo perdieran todo".

En ese sentido, Torres expresó que "Lo advertimos antes y lo repetimos ahora: este Gobierno no va avalar ningún llamado a la violencia, y no vamos a permitir que nadie intente intimidarnos, amenazando y poniendo en riesgo la vida de los chubutenses".

"A vos, Jones Huala, te lo digo bien claro: no representás ninguna causa, no te respalda ninguna comunidad Mapuche Tehuelche y los únicos que te siguen son los delincuentes y delirantes como vos. No te tenemos miedo y te vamos a caer con todo el peso de la ley", advirtió Torres.

Acá podemos ver a Jones Huala mostrándose como lo que realmente es: un delincuente, un chanta y un terrorista. Un miserable con delirios revolucionarios de café. Un delirante que no representa ninguna causa justa, y encima llama al levantamiento en armas, desconociendo al Estado… pic.twitter.com/RkLWKvH5lJ — Nacho Torres (@NachoTorresCH) February 4, 2025

El gobernador le respondió a Jones Huala, quien horas antes había reivindicado algunas acciones de sabotaje, pero negó la responsabilidad de su agrupación en el inicio del incendio en la localidad rionegrina de El Bolsón.

A través de un video, el activista dijo: "Reivindico los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, de las transnacionales, de los terratenientes.

Pero nosotros jamás hemos atacado nuestro entorno ni a las personas. Dicen que andamos prendiendo fuego los bosques donde vive nuestra gente. Todas mentiras".

Jones Huala recuperó su libertad recientemente, luego de haber cumplido una pena de nueve años de cárcel en Chile, acusado por el incendio ocurrido en 2013 en la comuna de Río Bueno, en Valdivia.