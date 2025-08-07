Frigerio anunció un frente electoral en Entre Ríos con el PRO, LLA y la UCR

FOTO: Al igual de Alfredo Cornejo en Mendoza, Frigerio también se alía con los libertarios.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este jueves la conformación de un nuevo frente electoral en la provincia, que integran el PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano (MSE), el Partido FE, el Partido Libertario y La Libertad Avanza, con el objetivo de “consolidar un cambio profundo y sostenible” en la provincia y el país.

“Hace dos años les prometimos a los entrerrianos que no íbamos a volver al pasado”, expresó Frigerio a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que destacó que su gestión viene impulsando “reformas estructurales” orientadas a “ordenar, transparentar y terminar con los privilegios de la política”.

El mandatario provincial aseguró que esta nueva alianza se sostiene en “la convicción de que Entre Ríos y Argentina necesitan un cambio profundo y sostenible, para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Nos une la defensa del campo y del sector productivo, y el compromiso de seguir construyendo una Entre Ríos de oportunidades, desarrollo y trabajo”, afirmó.

Frigerio remarcó que el acuerdo alcanzado entre los distintos espacios busca “dar soluciones concretas a la gente” y consolidar un modelo de gestión que, según dijo, “ya ha marcado un rumbo claro”.