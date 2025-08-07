En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Frigerio anunció un frente electoral en Entre Ríos con el PRO, LLA y la UCR

El gobernador de esa provincia aseguró que el objetivo de ese espacio político será “consolidar un cambio profundo y sostenible, para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro”.

07/08/2025 | 21:46Redacción Cadena 3

FOTO: Al igual de Alfredo Cornejo en Mendoza, Frigerio también se alía con los libertarios.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este jueves la conformación de un nuevo frente electoral en la provincia, que integran el PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano (MSE), el Partido FE, el Partido Libertario y La Libertad Avanza, con el objetivo de “consolidar un cambio profundo y sostenible” en la provincia y el país.

“Hace dos años les prometimos a los entrerrianos que no íbamos a volver al pasado”, expresó Frigerio a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que destacó que su gestión viene impulsando “reformas estructurales” orientadas a “ordenar, transparentar y terminar con los privilegios de la política”.

El mandatario provincial aseguró que esta nueva alianza se sostiene en “la convicción de que Entre Ríos y Argentina necesitan un cambio profundo y sostenible, para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Nos une la defensa del campo y del sector productivo, y el compromiso de seguir construyendo una Entre Ríos de oportunidades, desarrollo y trabajo”, afirmó.

Frigerio remarcó que el acuerdo alcanzado entre los distintos espacios busca “dar soluciones concretas a la gente” y consolidar un modelo de gestión que, según dijo, “ya ha marcado un rumbo claro”.

Lectura rápida

¿Quién anunció la conformación del nuevo frente electoral?
El anuncio fue realizado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

¿Qué partidos integran el nuevo frente electoral?
El frente está compuesto por el PRO, la UCR, el MSE, el Partido FE, el Partido Libertario y La Libertad Avanza.

¿Cuál es el objetivo de este nuevo frente?
El objetivo es “consolidar un cambio profundo y sostenible” en la provincia y el país.

¿Qué prometió Frigerio a los entrerrianos hace dos años?
Prometió que no volverían al pasado, impulsando reformas estructurales.

¿Qué busca el acuerdo entre los distintos espacios?
Busca “dar soluciones concretas a la gente” y consolidar un modelo de gestión con un rumbo claro.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho