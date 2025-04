Fin del cepo: cuáles son los términos y condiciones para comprar por homebanking

El levantamiento del cepo cambiario, que eliminó el límite de compras mensuales de USD 200 para personas físicas, ha mantenido a los bancos exigiendo términos y condiciones vigentes del antiguo sistema. Según la Agencia Noticias Argentinas, las entidades continúan requiriendo a los usuarios la firma de múltiples declaraciones juradas.

Los compradores deben certificar que no han recibido subsidios, beneficios sociales o previsionales, ni participado en operaciones financieras específicas en los últimos 90 días. También deben manifestar que no son funcionarios públicos de alto rango y no están en registros de la AFIP con irregularidades.

Por ejemplo, el Banco BBVA solicita que sus clientes declaren conocer y aceptar la Comunicación “A” 8226 del BCRA, además de acreditar ingresos o activos que justifiquen la compra, confirmar que no están operando en nombre de terceros, y entender las eventuales consecuencias penales cambiarias.

El nuevo régimen permite que las entidades bancarias otorguen acceso al mercado de cambios a personas físicas residentes sin necesidad de autorización previa del BCRA, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Entre ellos, que la operación se realice mediante débito en cuenta bancaria o en efectivo, limitado a USD 100 mensuales, con la correspondiente declaración jurada.

Asimismo, cada transacción debe ser registrada en el sistema online del BCRA, y la entidad debe proporcionar el billete o acreditar en cuenta dólares, ya sea local o desde el exterior. Además, se requiere que el cliente demuestre ingresos y/o activos que respalden la compra de moneda extranjera.

Se prevé que en los próximos días las entidades bancarias actualizarán sus plataformas de home banking y condiciones para adaptarse al nuevo contexto sin cepo. Sin embargo, la compra de dólares sigue siendo posible, aunque bajo las condiciones anteriores.